‘Destiny 2’ révèle encore plus de modificateurs de sous-classe et de nouveaux détails sur la stase des titans

Eh bien, c’est le jour de la révélation de Titan pour Destiny 2, car nous ne voyons pas seulement le pouvoir de Stasis exercé par un Titan, qui fabrique naturellement un gant de boxe hors de la glace (désolé «obscurité gelée») dès qu’ils l’obtiennent , mais ils peuvent aussi faire d’autres choses.

La semaine dernière, nous avons vu la grande révélation de la façon dont les sous-classes Stasis changent le jeu en utilisant des aspects et des fragments, deux nouveaux types de modificateurs. Cette semaine, nous en verrons deux autres et comment ils pourraient s’appliquer à un Titan.

Aspect de la récolte tectonique – L’image pour cela est un bras déchu gelé, ce qui est un peu effrayant. La description dit que lorsque vous brisez un cristal de stase, cela crée un éclat de stase qui vous donne de l’énergie de mêlée lorsqu’il est ramassé. Donc, un peu comme un orbe de lumière, mais qui vient de Stasis qui se brise à la place, je suppose. N’oubliez pas que les aspects sont spécifiques à la classe, donc celui-ci est uniquement pour les Titans.

Fragment de Murmure de Durance – Les fragments sont neutres en classe comme les mods. Celui-ci dit que les effets lents de vos capacités durent plus longtemps, et pour les «capacités qui persistent», leur durée augmentera également. Je me demande si cela s’applique à la gravure, une fois que nous pourrons l’utiliser pour d’autres sous-classes. Il semble aussi que vous puissiez lancer ceci sur Hunter smoke pour un temps supplémentaire, encore une fois, une fois que les sous-classes Void sont introduites. Ainsi, les fragments que nous obtenons maintenant peuvent s’appliquer à toutes les sous-classes à la fin, il semble que.

Ensuite, il y a le Titan lui-même, où nous connaissons maintenant certaines de ses capacités, y compris son super.

Tremblement glaciaire – C’est le Titan Super qui soulève les glaciers du sol lorsque vous sautez et vous frayez un chemin à travers des ennemis gelés. Mais c’est censé être plus complexe que le super Fist of Havoc auquel tout le monde le compare. Voici une citation de l’article décrivant les choses que vous pouvez faire avec lui en mouvement: «Il y a là aussi une certaine subtilité, si vous le voulez. Par exemple, vous pouvez annuler une glissade dans un saut massif alimenté par Stasis, pour l’annuler juste au bon moment et diriger le Behemoth vers le bas dans un slam dévastateur.

Frappe de frisson – C’est la capacité de mêlée qui vous permet de faire une fente en avant et de frapper avec une capacité lente AOE et de repousser sur la cible. Vous pouvez voir comment cela serait affecté par l’aspect ci-dessus.

Contrôle au sol – Je suis un peu confus à ce sujet, car cela donne l’impression que c’est votre capacité au corps à corps aussi, mais uniquement lorsqu’il est utilisé en l’air. Cela gèle un groupe d’ennemis lorsque vous frappez dans un AOE.

On parle aussi de la capacité du Titan de créer des murs pour «contrôler la bataille» et je me demande si, comme la faille glaciale du Warlock, il y a peut-être quelque chose qui peut transformer votre barricade en un mur de glace solide (que vous ne pouvez probablement pas voir à travers) . Nous avons vu des grenades de mur de glace dans les remorques, mais c’est peut-être quelque chose de spécifique à Titan.

Nous devons attendre cinq jours de plus le 8 septembre pour pouvoir jeter un coup d’œil au Chasseur, et à son tour, plus de fragments et d’aspects, sans aucun doute. Nous pouvons apprendre si les chasseurs vont récupérer Blink, comme cela a été suggéré dans l’article Warlock Stasis. Pour l’instant, cependant, le poinçonnage de la glace sonne vraiment bien en tant que Titan, et ce nouveau système de mod de sous-classe est stellaire.

