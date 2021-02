Super Mario 3D World: Comment débloquer Rosalina – Guide

Vous devez Super Mario 3D World ne jouez pas seulement avec Mario, Luigi, Peach ou Toad. Il y a un autre personnage que vous pouvez jouer. Ce guide vous explique comment procéder Rosalina peut déverrouiller.

Guide: Comment débloquer Rosalina dans Super Mario 3D World

Si vous lancez « Super Mario 3D World », vous pouvez Mario, Luigi, Peach et Toad choisissez comme personnages jouables. Ils se contrôlent tous un peu différemment. Mario est polyvalent, Luigi peut sauter plus loin, Peach glisse un peu et Toad court particulièrement vite.

Au cours du jeu, vous pouvez un cinquième personnage jouable ouvrir. Il s’agit de Rosalina, mieux connu du hit Super Mario Galaxy.

Pour déverrouiller Rosalina, vous devez d’abord jouer dans le mode histoire: Cela signifie que vous devez terminer les six premiers mondes réguliers, « World Castle » puis « World Bowser » et gagner la bataille finale contre Bowser.

Ensuite, vous allez au « Welt Stern », qui a le premier des très nombreux niveaux supplémentaires: Le deuxième niveau de ce monde bonus s’appelle « The Super Galaxy ». Le niveau n’est pas seulement un hommage à « Super Mario Galaxy », si vous le terminez avec succès, vous débloquerez Rosalina en tant que personnage jouable.

Rosalina est le meilleur personnage

Rosalina vous sera d’une grande aide: Le garde des étoiles en a un déménagement exclusif dans le jeu. Elle peut en faire un Attaque tournante exécuter et ainsi même Double sauts fais. Cela peut vous être d’une grande utilité dans des niveaux plus délicats (dont un grand nombre viendra au cours du jeu).

Avec le Attaque tournante il peut également vaincre des adversaires et détruire des blocs. Elle saute également extrêmement haut.