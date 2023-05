Mel Gibson à la direction de Flight Risk de Lionsgate, Mark Wahlberg à Star

Acteur et cinéaste Mel Gibson est sur le point de retourner dans le fauteuil du réalisateur pour son prochain projet. Date limite rapporte que le apocalypto helmer dirigera Risque de fuiteun nouveau film d’action avec Mark Wahlberg attaché à jouer le rôle principal. C’est la première fois que Gibson réalise un film depuis 2016 Crête de scie à métaux, qui lui a valu une nomination pour le meilleur réalisateur aux Oscars. Il a déjà remporté l’Oscar pour avoir dirigé les années 1996 Un cœur braveet il convient également de noter que son film de 2004 La passion du Christ a été un énorme succès dans les cinémas et détient toujours le record du film R-rated le plus rentable de l’histoire du box-office national.

Risque de fuite vient de Lionsgate, l’entreprise derrière Crête de scie à métaux, et ils achèteront bientôt le projet au marché de Cannes. Il verra une réunion de Gibson et Wahlberg, qui ont tous deux joué dans l’année dernière Père Stu. Gibson a également joué le père de Wahlberg dans la comédie de 2015 la maison de papa ainsi que son suivi de 2017, La maison de papa 2. Gibson produira également le nouveau film avec Bruce Davey via Icon Productions, tandis qu’Alex Lebovici sera le producteur exécutif via Hammerstone Studios.

Le film est inspiré du scénario original de Jared Rosenberg de la liste noire 2020. Dans Risque de fuite, Wahlberg joue le rôle d’un « pilote transportant un dangereux criminel pour qu’il soit jugé ». Il est rapporté que le casting est en cours pour les autres rôles, et rien n’indique pour le moment que Gibson apparaîtra dans le film en plus de la réalisation.

Dans un communiqué, le président du film Lionsgate, Joe Drake, a déclaré : « Nous adorons le couple électrique indéniable de Mel Gibson et Mark Wahlberg. Ces talents de classe mondiale combinés pour ce film dynamique et axé sur les personnages feront Risque de fuite l’un des événements les plus remplis de suspense et incontournables de l’année.

Mel Gibson et Mark Wahlberg réunis pour Flight Risk

Gibson a un autre gros projet en vue en tant que réalisateur, car il prévoit de diriger le cinquième volet du Arme mortelle série de films après le décès de Richard Donner. Le film réunira Gibson avec Danny Glover pour un dernier tour. En ce qui concerne son jeu d’acteur, Gibson est apparu dans plusieurs films au cours des dernières années, notamment Derniers regards, Jeu d’agents, Selletteet Sur la ligne. Il jouera également dans le prochain film d’aventure fantastique Les garçons de l’été du réalisateur David Henrie. Pendant ce temps, Gibson jouera également dans Peacock’s John Wick série dérivée Le Continentalqui arrivera en septembre.

Quant à Wahlberg, l’acteur vient de terminer le tournage du film Netflix L’Union, qui co-vedette Halle Berry. L’année dernière, en plus d’avoir joué dans Père Stu avec Gibson, il a partagé la vedette avec Kevin Hart dans la comédie Netflix Moi temps et a également fait la une de Sony Inexploré adaptation aux côtés de Tom Holland. Wahlberg a également divers projets en préparation, y compris un rôle dans le prochain film d’action-comédie Route des Fêtes avec Renfield l’acteur Miles Doleac.

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Risque de fuite.