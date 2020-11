iPad Pro: Première mini-LED, puis OLED dans la seconde moitié de 2021

Apple n’apporte apparemment pas seulement un iPad Pro avec un mini écran LED sur le marché l’année prochaine – une autre variante entre également en jeu: Apple souhaite également proposer une version de sa tablette haut de gamme avec un écran OLED.

Pendant des mois, les rumeurs se sont multipliées selon lesquelles Apple présenterait un iPad Pro avec un mini écran LED au premier semestre 2021. Maintenant, le site Web coréen The Elec (via MacRumors) écrit qu’une variante avec un écran OLED doit suivre.

Les avantages des mini-LED et OLED sur LCD

L’avantage des écrans mini-LED par rapport aux LC conventionnels

L’avantage des mini-écrans LED par rapport aux écrans LC conventionnels actuellement intégrés aux iPad: beaucoup plus de LED peuvent être placées sur la même zone. Cela permet d’obtenir plus de zones de gradation ainsi que des tons noirs plus profonds et des contrastes plus élevés. Mais Apple ne veut apparemment pas s’arrêter avec l’iPad avec mini écran LED – d’autres modèles d’iPad Pro devraient arriver sur le marché au second semestre. Mais alors avec un écran OLED – une nouveauté pour la gamme iPad. Samsung et LG développent actuellement des modèles OLED pour l’iPad Pro, indique le rapport.

Les écrans mini-LED et OLED présentent un certain nombre d’avantages par rapport aux écrans LC conventionnels, tels qu’une luminosité plus élevée, un meilleur rapport de contraste et une méthode de travail plus économe en énergie. Apple compte depuis des années sur les avantages de la technologie OLED pour l’iPhone et l’Apple Watch – et dans l’année à venir probablement pour la première fois également pour l’iPad.

iPad Pro: la dernière mise à jour date de mars 2020

Apple a mis à jour l’iPad Pro pour la dernière fois en mars 2020, mais il s’agissait d’une mise à niveau plutôt petite. Le fabricant a doté la tablette d’un processeur un peu plus puissant, de meilleurs microphones, d’une caméra ultra grand angle et d’un capteur LiDAR pour les applications de réalité augmentée.