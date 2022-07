Où regarder ces glorieux films de Tom Hanks

in

L’un des acteurs les plus talentueux d’Hollywood, qui est même fier d’être la voix officielle de Woody dans histoire de jouet. On vous dit où voir 5 de ses meilleures œuvres.

© GettyTom Hanks a 66 ans.

Parlez d’acteurs emblématiques de Hollywood nous oblige à mettre sur la table du débat Tom Hank. La star née en Californie il y a 66 ans a un CV enviable, où l’on peut même trouver des productions animées, étant la voix indubitable de Boisé dans histoire de jouet. Choisir les meilleurs films de cet acteur est quelque peu compliqué, en raison du nombre de crédits qu’il a dans sa carrière. Mais il y a des productions qui sont sans aucun doute emblématiques et nous vous dirons où vous pourrez les voir.

+Les 5 films incontournables de Tom Hanks

5 – Sauver le soldat Ryan

De la main de Steven Spielberg, Tom Hank a titré ce film de guerre qui a peut-être la meilleure représentation du débarquement de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale jamais recréée sur film. Dans cette histoire, l’axe est placé sur un groupe de soldats commandés par Capitaine John Miller qu’ils doivent trouver le jeune homme Ryan que l’armée renverra chez lui, après la mort de ses frères au combat. Vous pouvez le voir dans HBO Max, Netflix et Amazon Prime Video.

4 – Naufragé

Il n’y a personne au monde qui ne sache pas ce que signifie avoir un volley-ball et l’appeler Wilson. Cette production s’est concentrée sur mandrin noland, ne montre pas un homme qui après un accident d’avion se retrouve bloqué sur une île, où il fera tout son possible pour survivre et tenter de rentrer chez lui. Vous pouvez le voir dans hbo max.

3Forrest Gump

Combien d’entre nous ont appris l’histoire grâce à ce film ? Inspiré du roman Le marié Winstonça valait un oscar un Tom Hank Il se concentre sur la vie d’un jeune homme avec un retard de développement qui a une discipline très marquée et qui, accompagné de sa chance et de son bon cœur, le conduira à être une figure mondiale. Vous pouvez le trouver dans HBO Max, Netflix et Prime Video.

2 – Philadelphie

L’une des histoires les plus dures de la carrière de Tom Hank. Cette fois, il se concentre sur Andrew Beckett, un avocat de Philadelphie avec un grand avenir devant lui mais un jour il est viré quand ses patrons découvrent qu’il a le SIDA. Pour cette raison, il décide de poursuivre sa société en justice et ne trouvera d’allié que lorsqu’il croisera la route de celle de Joe Miller (Denzel Washington). Vous pouvez le voir dans Movistar Jouer.

1 – Je voudrais être grand

En 1988, il joue aux côtés de Elizabeth Perkins cette belle histoire dans laquelle Josh Baskin est un garçon de treize ans qui en a marre de ne pas avoir de chance avec les filles et de se faire dire quoi faire par ses parents. Lors d’une foire, vous trouverez une machine mystérieuse qui prétend exaucer des souhaits : Zoltar. Ainsi, il demandera à être grand, mais bien sûr cela aura ses conséquences. Vous pouvez le louer à jeu de Google.

