En savoir plus sur le processus de conception de Baby Yoda pour ‘The Mandalorian’

Sans doute, Bébé yoda est le personnage le plus populaire de Disney à ce moment et presque depuis son apparition dans la série sensation de la société, ‘The Mandalorian’Cependant, son apparence n’était pas si frappante depuis le début.

L’impact sur la culture populaire de Bébé yoda ou Grogu, a signifié une résurgence majeure pour la franchise de ‘Guerres des étoiles’ sous les ordres de Disney, mélangeant une série de personnages vivants dans la nostalgie des fans comme de nouvelles incursions.

Le livre a été récemment publié, ‘L’art du Mandalorian’, qui explore les conceptions derrière la série à succès de Disney + et offre également un aperçu du processus de création Grogu et comment il est arrivé à son apparence finale.

Dans certains premiers croquis de Bébé yoda Vous pouvez voir une grande différence par rapport à son apparence actuelle, car il n’avait pas toujours les yeux sombres et gigantesques d’aujourd’hui, mais au début, il a opté pour des designs plus similaires à Yoda dans ‘L’empire contre-attaque’ où le caractère de la même espèce a des yeux nettement plus humains.

D’autre part, la fin de la Deuxième Saison de ‘The Mandalorian’ arrivera vendredi prochain à Disney +, où l’on s’attend à ce que le sort de Bébé Yoda / Grogu, après avoir été kidnappé par Moff Gideon.