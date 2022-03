Oscar 2022 : Army of the Dead bat Spider-Man dans le Fan Favorite Award et voici comment les fans ont réagi

PRIX OSCARS 2022

Zack Snyder a triomphé du film Marvel avec Tom Holland. Voir les meilleurs mèmes et commentaires sur l’annonce de l’Académie.

© GettyL’Académie a annoncé le film préféré des fans.

La Académie Un objectif clair a été fixé pour 2022 : récupérer l’audience perdue lors des dernières éditions du Prix ​​Oscar. Pour cela, ils ont été chargés de mettre en œuvre une série de stratégies très controversées. Certaines d’entre elles impliquaient la suppression de certaines catégories dans la transmission. Cependant, un autre passionne les fans de cinéma populaire : le Prix ​​préféré des fans. Ce nouveau triplet a permis Armée des morts monter comme le favori des adeptes.

Depuis le Théâtre Dolby à Los Angeles le film gagnant de cette toute nouvelle catégorie vient d’être annoncé. Comment votre gagnant a-t-il été déterminé ? Les utilisateurs – uniquement des États-Unis – avaient la possibilité de voter pour leur favori jusqu’au 3 mars. Ainsi, des films comme Spider-Man : No Way Home, Dune, Tick, Tick… ​​BOUM !, Cendrillon, Malin, Minamata, Le Pouvoir du Chien, Chante 2 et Escouade suicide.

Malgré cela, Armée des morts a réussi à se positionner au-dessus du reste des productions. Dirigée par Zack Snyder, le film disponible sur Netflix a surpris dimanche soir. De quoi s’agit-il? Dave Bautista joue dans l’histoire dans laquelle un groupe de mercenaires décide de lancer le plus grand vol de la ville de Las Vegas après une épidémie de morts-vivants. En tout cas, c’est une surprise, puisqu’une bonne partie des followers s’attendait à ce que la statuette reste Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Alors que la cinquième place revient à Tic, tic… BOUM !, homme araignée classé quatrième. C’est frappant étant donné qu’il a eu un fort impact au box-office et a marqué un avant et un après dans les crossovers de ce type de franchise. Ce n’était pas seulement une production Marvel imposante, mais elle a également ramené Andrew Garfield et Tobey Maguire qui portaient à nouveau le costume de Spider-Man. Ils ont continué dans la liste Minamataavec Johnny Depp, et Cendrillon à la deuxième place.

Comment les fans ont-ils réagi ? Alors que certains cinéphiles rejettent complètement l’incorporation de ce type de prix au motif qu’il ne sert qu’à plaire aux téléspectateurs, beaucoup d’autres ont célébré l’incorporation de films de ce type sur les réseaux sociaux. Les mèmesla réactions euphorique après avoir vu les acteurs sur scène et les compliments ont rapidement atteint Twitter où les utilisateurs ont célébré la détermination du Fan Favorite Award. Découvrez les meilleurs commentaires ici!

+ Les meilleures réactions à l’Oscar Fan Favorite

