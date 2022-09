Rings of Power : c’est derrière les capes blanches de la série Le Seigneur des Anneaux

Avec la série fantastique réussie et minutieusement conçue Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir nous kidnappe Amazone semaine après semaine dans le monde de Tolkien et raconte la création de la Terre du Milieu et la L’Ascension du Seigneur des Ténèbres Sauron des milliers d’années avant la trilogie LotR.

Un groupe de nouveaux personnages apparaît déjà dans la première bande-annonce. Ici, nous arrivons au fond de la question : qu’est-ce que c’est que les mystérieuses figurines White Cloaks ?

La série fantastique reprend la préhistoire de la saga de la Terre du Milieu de Tolkien et dépeint la montée du seigneur des ténèbres Sauron au centre. L’antagoniste bien connu et puissant de la trilogie LotR vit méconnu parmi les habitants de la Terre du Milieu et parvient à influencer des personnages importants tels que les elfes, les nains et les humains.

Depuis la première scène montrée, de nombreuses rumeurs et théories ont circulé sur l’apparence de Sauron et sur les nouveaux personnages derrière lesquels il se cache. Cela inclut le mystérieux Meteor Man ou le mystérieux Capes blanches.

Ce sont les Capes Blanches

Dans le cinquième épisode « Partings », la vérité sur les personnages vêtus de blanc est enfin révélée – mais Sauron n’en fait probablement pas partie ! Il s’agit plutôt de habitant (Mariée Sisson) nomade (Édith Pauvre) et cosmétique (Kali Kopae).

Dans la scène montrée, vous pouvez voir les trois capes blanches exactement là où l’étranger alias homme météore (Daniel Weyman) s’est écrasé de nulle part du ciel sur la Terre du Milieu. Un plus grand mystère entoure encore le personnage, que l’arrivée des personnages, vêtus de blanc, devrait éclairer.

La productrice Lindsey Weber a révélé à l’avance : « Nous nous délectons de toutes les spéculations en ligne et pouvons vous dire que Bridie Sisson est une actrice incroyable. Nous avons également pensé que les fans aimeraient savoir que leur personnage voyage de l’Extrême-Orient – des terres de Rhûn. »

Cela devrait confirmer qu’il est Habitant, Ascète et Nomade autour de Les Orientaux du Rhûn acte, qui selon les travaux de Tolkien forment une communauté et Fidèle au Seigneur Sauron étaient.

La haine des habitants de la Terre du Milieu les unit au seigneur des ténèbres et les arrête Les alliés de Morgoth dans la guerre contre les elfes. Après sa mort, ils semblent maintenant rechercher Sauron, qui vit désormais sous un nom (et une apparence ?) différent, non reconnu parmi ses ennemis.

Qui et où est Sauron ?

Pendant ce temps, avec le cinquième épisode, la moitié de la première saison de la série LotR est déjà sortie et l’est toujours complètement incertain où Sauron est et à quoi il pourrait ressembler.

Les connaisseurs de livres ou de films ont une image spécifique en tête du grand antagoniste, cependant, qui ne découle pas de son apparition dans la série LOTR au Second Age, des milliers d’années avant la trilogie LOTR.

De nombreuses rumeurs et théories de fans continuent de circuler sur qui pourrait être Sauron.

