En direct: Mass Effect célèbre l’édition légendaire avec la bande-son complète de la trilogie

Astralpool Electrolyseur au sel E-Next Modèle - Jusqu’à 30 m3 - 7 g/h

Électrolyseur au sel E-Next Installer un électrolyseur au sel est le moyen idéal pour libérer du temps et profiter pleinement de sa piscine en automatisant son traitement. Pour son fonctionnement, l’ électrolyseur E-Next fabriqué par Astralpool a besoin d’une alimentation électrique et d’une eau salée avec une concentration de sel comprise entre 4 et 6 grammes par litre d’eau. Le fonctionnement de l’appareil va permettre la production de désinfectant (chlore sous forme gazeuse) qui va remplir la même fonction que votre galet de chlore lent. Alliance de technologie et de simplicité Avec un design compact et moderne, l’électrolyseur E-next trouvera aisément place dans votre local technique. L’ergonomie de cet appareil est pensée pour rende son utilisation plus facile. Ainsi, il présente un affichage par LED permettant de connaître le fonctionnement instantané de l’appareil, un voyant supplémentaire pour prévenir du manque de sel, et enfin un bouton de réglage de la production de désinfectant souhaitée. Vous l’aurez compris, c’est un appareil à la fois performant et facile à utiliser qui présente de nombreux avantages : Désinfection automatique de la piscine Réglage possible avec 4 paliers de production : 0, 50, 75 et 100% Électrodes titane haute qualité : durée de vie estimée à 8000 heures Cellule auto-nettoyante par inversion de polarité Borne d’asservissement pour volet piscine : réduction de la production à 10% lors de la fermeture Sécurités : arrêt automatique en cas de manque de sel ou de débit Installation facile et encombrement réduit Dimensions Caractéristiques du boitier de commande Modèle E-next 7 E-next 12 E-next 21 E-next 30 E-next 40 Volume maximum piscine recommandé jusqu’à 30m³ jusqu’à 50m³ jusqu’à 90m³ jusqu’à 140m³ jusqu’à 180m³ Production de chlore (g/h) 7 g/h 12 g/h 21 g/h 30 g/h 40 g/h Taux de sel de 4 à 6 g/L (minimum 4g/L - maximum 10 g/L) Contrôle de la production 0 - 50 - 75 - 100% Protection IP45 Détecteur de débit (gaz) âoe” âoe” âoe” âoe” âoe” Position de la cellule Verticale, en by-pass et au point le plus haut de l’installation Cellule autonettoyante Oui, par inversion de polarité (fréquence 2 à 3 heures) Réduction automatique de la production lors de la détection de fermeture volet âoe” âoe” âoe” âoe” âoe” Alarme niveau de sel âoe” âoe” âoe” âoe” âoe” Contrôle de production volet Oui, avec diminution automatique de la production à 10% Matériau coffret ABS Fusible 2 A Ampérage 0,2 A 0,4 A 0,8 A 0,9 A Température de l’eau Max 40°C Dimension du boitier 200 x 264 x 138 mm Caractéristiques de la cellule Modèle E-next 7 E-next 12 E-next 21 E-next 30 E-next 40 Electrode (Titane, auto-nettoyante) Tech grade: 8 000 - 10 000 h Débit minimum (m³/h) 2 m³/h 3 m³/h 5 m³/h 6 m³/h 8 m³/h Nombre de plaques 3 5 7 11 13 Corps de cellule Dérivé de métacrylate Raccord à la tuyauterie PVC, diamètre 63 mm Pression maximum 1 Kg/cm² Température de l’eau 15 - 40°C max Dimension de la cellule 308 x 134 x 162 mm Garantie légale de conformité et...