Il y a un film tourné en 2015 qui ne sortira qu’en 2115

Le terrier du lapin va bien plus loin : il y a le film de huit heures d’Andy Warhol sur l’Empire State Building ; un plan de 720 heures d’une plage… et dans ce cas, un film qui ne sera pas vu par le grand public avant le 22ème siècle.

100 anssurnommé « Le film que vous ne verrez jamais » dans le slogan, met en vedette John Malkovich et est réalisé par Espionner les enfants et Du crépuscule jusqu’à l’aubeC’est Robert Rodriguez.

Le court métrage imaginera la Terre 100 ans dans le futur, et ne sortira qu’en 2115. Et pourquoi, exactement ?

Ludovic du Plessis, directeur exécutif mondial de Louis XIII Cognac, a déclaré plus tôt à The Guardian Life : « Louis XIII est un véritable témoignage de la maîtrise du temps, et nous avons cherché à créer une œuvre d’art proactive qui explore la relation dynamique du passé , le présent et le futur.

« Et puis je leur ai montré le film et ils ont dit » Ouais, c’est génial, c’est génial. C’est celui que nous enfermons. Et j’ai dit : « Quoi ? C’est celui que vous enfermez ? Et l’autre avec le futur… » « Non, c’est la publicité. »