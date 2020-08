Emplacement du bureau de Jennifer Walters “ Fortnite ”: Défi d’éveil She-Hulk

Fortnite Épique

Fortnite a un curieux ensemble de mini défis intégrés dans la passe de combat cette saison où vous devez «réveiller» le véritable potentiel de toutes les peaux de super-héros de la passe de combat.

Vous commencez avec Thor, mais une fois que vous avez dépassé cela, vous débloquerez Jennifer Walters à 22 ans, et si vous ne savez pas qui elle est, une femme d’apparence normale et bien habillée dans sa peau d’origine, lorsque vous atteignez le niveau 29, vous réalisera qu’elle est en fait She-Hulk.

Les défis d’éveil Jennifer Walters / She-Hulk vous permettront de vous transformer d’avant en arrière en She-Hulk. La première étape consiste à visiter le bureau de Jennifer Walters en tant que Jennifer Walters.

La carte vous montrera que c’est dans Retail Row, mais où exactement dans Retail Row? Voici une carte plus détaillée de l’emplacement exact du bâtiment.

Il s’agit du cabinet d’avocats de Jennifer Walters, qui n’est peut-être pas le point de repère le plus important ajouté au jeu, mais un petit œuf de Pâques amusant tout de même.

Je pense que le simple fait d’arriver là-bas suffira pour relever ce défi, mais vous pouvez entrer et jeter un coup d’œil si vous le souhaitez, car il dispose d’un bureau privé pour elle, d’un bureau de réception et d’un bureau de consultation. Walters est un avocat, pas un scientifique comme son cousin Bruce Banner.

Ce n’est que la première étape du processus de transformation (je m’excuse d’être déjà She-Hulk sur ces photos, mais elle a juste l’air beaucoup plus cool). Les deux autres étapes sont:

2. Éliminez les hommes de main du docteur Doom en tant que Jennifer Walters – Cela peut être fait assez facilement dans Doom’s Domain et vous n’avez besoin que de trois éliminations. Ils sont frappés et vous pouvez ensuite les exécuter pour la mise à mort finale. Faites attention aux autres joueurs qui essaient de faire la même chose.

3. Emote en tant que Jennifer Walters après avoir brisé des vases – Des vases? Aléatoire, mais oui, il y a des emplacements de vase spécifiques sur la carte pour cela, et vous pouvez choisir l’un d’entre eux. J’écris un autre guide pour cette étape ici, alors cliquez sur dessus.

C’est probablement l’un des défis d’éveil les plus faciles dans l’ensemble (la dernière étape de Doctor Doom nécessite une Victory Royale), alors faites-le rapidement. Je suppose que certaines personnes ont déjà couru au rang 29, sinon ont acheté leur chemin comme moi. Jennifer Walters est une peau assez ennuyeuse mais She-Hulk? Elle est totalement rad, et j’aurais aimé qu’il y ait un moyen de rester définitivement comme elle.

Très bien, retournez là-bas pour plus de défis.

