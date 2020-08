Apple a supprimé le compte développeur d’Epic Games: vous ne pouvez plus télécharger Fortnite sur l’iPhone

Apple a officiellement résilié le compte de développeur Epic Games sur l’App Store. La décision représente la dernière étape importante dans le différend juridique impliquant les deux sociétés américaines sur le paiement du pourcentage de 30 pour cent à la pomme. Fortnite (et d’autres produits Epic tels que le jeu Infinity Blade) à partir d’aujourd’hui il n’est plus disponible sur la boutique même si vous l’avez déjà téléchargé auparavant. En fait, l’e-mail Epic expliquant que quiconque avait déjà téléchargé Fortnite pouvait le télécharger à nouveau à partir de la page des applications appartenant à son profil iTunes n’est qu’hier. Aujourd’hui, cependant, cette étape n’est plus possible et Fortnite ne peut être utilisé (avec des limitations) sur iOS que s’il est déjà physiquement présent sur le téléphone.

“Nous sommes déçus de devoir supprimer le compte Epic Games sur l’App Store”, a commenté Apple dans un communiqué. “Le tribunal a recommandé qu’Epic se conforme aux directives de l’App Store au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire, directives qu’ils ont suivies au cours de la dernière décennie jusqu’à présent. Epic a refusé. Il a publié plusieurs mises à jour de Fortnite dans violation des directives. Ce n’est pas juste pour les autres développeurs de l’App Store et cela place les clients au milieu de leur combat. Nous espérons pouvoir à nouveau travailler ensemble à l’avenir, mais malheureusement ce n’est pas possible aujourd’hui. “

Comme demandé par le juge ces derniers jours, la contre-attaque d’Apple ne concerne que le compte développeur d’Epic Games et non ceux des autres réalités qui lui sont associées, comme l’Unreal Engine. Pour le moment, Epic ne pourra donc plus envoyer d’applications ou de mises à jour via son compte développeur et les utilisateurs ne pourront plus télécharger le logiciel qu’ils possèdent. Cependant, ceux qui les ont déjà installés pourront continuer à les utiliser en ce moment d’incertitude. “La note d’Apple n’est pas transparente”, a déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games. “Ils ont choisi de résilier notre compte, ils n’avaient pas à“. En pièce jointe au tweet, Sweeney a inséré le message associé à la dernière tentative de mise à jour, qui indique pourtant la présence de l’option de double paiement: celui via Apple (avec 30%) et celui dirigé vers Epic. l’article en violation des directives de l’App Store.