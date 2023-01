Eminem et 50 Cent produisent une nouvelle série de 8 Mile

les rappeurs 50 centimes Oui Eminem travaillent dur sur une nouvelle série de »8 milles », une nouvelle production basée sur l’histoire autobiographique d’Eminem. Auparavant, 50 Cent avait déjà travaillé à la télévision avec la longue série »Power », il aide donc Eminem à développer cette série avec son expérience dans le médium.

Bien qu’aucun autre détail sur le casting ou sa production n’ait été révélé pour le moment, dans une interview, 50 Cent a confirmé que la série « est en mouvement », bien qu’une éventuelle date de sortie du projet soit encore inconnue.

L’idée de transformer le film populaire en série télévisée était à l’origine de 50 Cent, bien que le rappeur ait déclaré qu’il n’en avait pas fallu beaucoup pour convaincre Eminem de rejoindre le projet. »8 Mile » est décrit comme une série de grande production, se situant au même niveau que les autres séries de Paon comme »Bel-Air ».

Ça pourrait aussi vous intéresser : Merlina : la série de Tim Burton aura une deuxième saison sur Netflix

« Je veux pouvoir montrer et offrir beaucoup plus de détails, des choses que vous diriez dans une interview ou différentes choses que vous avez déjà utilisées, que vous avez postées et des choses comme ça », a déclaré 50 Cent, faisant référence à la série. « Vous verrez ce genre de choses sortir et le tempérament des personnages ». Il a également révélé que »8 Mile » sera une version moderne du film.

Sur la base de ces commentaires, il semble que la nouvelle série » 8 Mile » donnera un aperçu encore plus approfondi des débuts d’Eminem. Le célèbre rappeur a eu une vie de famille difficile en grandissant, un temps passé principalement avec sa mère depuis que son père a abandonné la famille pendant son enfance.

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Kaléidoscope’ est maintenant disponible sur Netflix, de quoi il s’agit et dans quel ordre le regarder







Le film »8 Mile » est sorti en 2002 et »suit le rappeur blanc Jimmy Smith Jr., également connu sous le nom de B-Rabbit (Eminem) et sa tentative de lancer une carrière dans le hip hop, un genre musical dominé par les Africains -Américains. » Mekhi Phifer, Michael Shannon, Anthony Mackie, Kim Basinger et feu Brittany Murphy ont joué aux côtés d’Eminem dans le film.

L’une des choses les plus reconnaissables des films est sans aucun doute la chanson » Lose Yourself », qui a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale et est devenue l’une des chansons les plus populaires d’Eminem, faisant de lui le premier artiste de hip hop à recevoir un Oscar. Prix.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série »8 Mile ».