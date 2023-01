Où regarder la deuxième saison de Tokyo Revengers

Animé

Tokyo Revengers est revenu avec sa saison 2 et son premier épisode est désormais disponible en ligne. Où pouvez-vous les voir actuellement ?

© IMDbOù regarder la deuxième saison de Tokyo Revengers.

L’animé Vengeurs de Tokyo elle est devenue l’une des séries préférées au moment de sa première en avril 2021 et a gagné une énorme base de fans, qui ont dû attendre longtemps pour voir les nouveaux épisodes. L’adaptation du manga écrit et illustré par Ken Wakui est produite par Liden Films et a récemment sorti sa deuxième saison, avec un épisode déjà disponible qui commence à répondre à certaines questions sur l’intrigue.

Sa prémisse centrale tourne autour de Takemichi Hanagaki, un homme de 26 ans sans grands objectifs dans sa vie, qui découvre que son ex-petite amie de l’adolescence, Hinata, et son frère Naoto, ont été tués par le Tokyo Manji. Lorsqu’il est poussé sur une voie ferrée, il voyage dans le temps jusqu’à il y a exactement 12 ans, en 2005. Là, il retourne à son lycée et mentionne à Naoto que Hinata va mourir, créant un paradoxe temporel dans lequel Naoto est maintenant un détective. . Avec Takemichi, ils découvrent qu’ils peuvent voyager 12 ans dans le passé et décider de changer l’avenir pour sauver leurs proches.

Auparavant, les fans de la série avaient apprécié les épisodes via le service de streaming Crunchyroll, qui héberge la plupart des titres d’anime. Cependant, ils ont été retirés du catalogue en novembre de l’année dernière, car il a été confirmé que The Walt Disney Company maintient un partenariat avec Kodansha pour coproduire et distribuer des séries basées sur le manga de cet éditeur et Tokyo Revengers faisait partie de l’accord.

+Où regarder Tokyo Revengers saison 2

Étant désormais un produit de la société de Mickey Mouse, le spectacle a été étendu à ses plates-formes. C’est-à-dire qu’actuellement la délivrance de la deuxième saison de Vengeurs de Tokyo Il peut être vu sur Star + si vous êtes en Amérique latine et sur Disney + en Espagne. La bonne nouvelle pour les fans est que les épisodes seront disponibles en même temps que leur sortie au Japon, étant la première diffusion simultanée des flux nommés.

La deuxième saison de Vengeurs de Tokyo Il a été créé le samedi 7 janvier avec un premier épisode qui présentait le synopsis suivant : « Takemichi est endommagé dans cette chronologie. Il y a des preuves que dans cette chronologie, il a ordonné l’assassinat de Hinata. Après avoir compris l’histoire, Takemichi retourne dans le passé pour apporter des changements ». On s’attend à ce que ce soit un épisode plus court car il couvre l’arc de confrontation de Noël, qui compte près de 45 chapitres dans le manga.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?