Pirates des Caraïbes : les acteurs soutiennent le retour de Johnny Depp

Johnny Depp a été libéré de Pirates des Caraïbes après les accusations d’Amber Heard, mais ses collègues n’ont jamais cessé de le soutenir. Découvrez quels acteurs demandent leur retour en tant que Jack Sparrow.

©IMDBJohnny Depp

La procédure judiciaire contre Ambre Entendu a apporté à Johnny Depp une grande controverse dans sa vie. Bien qu’il ait d’abord perdu des projets de travail tels que Pirates des Caraïbes Soit animaux fantastiques, avec le procès qui s’est terminé il y a 11 jours, il a réussi à redorer son blason. Des milliers de fans ont manifesté leur soutien à l’acteur et, de fait, ce sont eux qui continuent de revendiquer son retour triomphal à Hollywood.

Parmi l’une des grandes revendications des adeptes de Johnny Depp la commande est trouvée par sa réintégration en tant que capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. En effet, la production de la saga l’a libéré bien avant le verdict. D’ailleurs, l’acteur est venu se faire écarter de ce personnage emblématique bien avant l’article de Ambre Entendu dans Poste de Washington.

A tel point que, désormais, beaucoup réclament la réincorporation de Johnny Depp au casting Parmi eux se trouvent deux grands acteurs de la saga de Pirates des Caraïbes, qui n’ont jamais cessé de soutenir leur partenaire. Le premier d’entre eux est Kevin McNally, qui a donné vie à M. Gibbset qui a avoué qu’il serait injuste de ne pas ramener le protagoniste.

« Je n’ai jamais vu une once de mal chez Johnny. Je vois en lui une personne très humble. Je ne vois aucun obstacle à ce qu’il revienne et joue Jack Sparrow. Je pense qu’il y a un sentiment général que, sans Jack, il n’y aurait pas de franchise « Pirates des Caraïbes ». Il y a probablement beaucoup de vrai là-dedans« , a-t-il dit avant Quotidien Express. D’autre part, qui en a également parlé, c’est Greg Ellis.

L’acteur a pris vie Théodore Groves dans Pirates des Caraïbes et avoué, également devant Quotidien ExpressQuoi Johnny Depp doit redevenir Jack Sparrow. « Il est très favorable à ce que je fais et à la façon dont je le fais. En tout cas, j’ai toujours été et je continuerai d’être très loquace sur cette question – beaucoup de gens l’ont mal interprétée. A savoir si je pense que ça va revenir… Oui, je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être, je ne suis pas sûr, mais je pense que oui« , étaient ses mots exacts.

Cependant, au-delà du soutien de ses pairs, il convient de noter que Depp a assuré devant le tribunal qu’il ne reviendrait pas à Disney pour 300 millions de dollars ou pour un million d’alpagas. C’est pourquoi, pour le moment, l’avenir du personnage de Jack Sparrow reste incertain. C’est que, on ne sait toujours pas si son acteur d’origine reviendra ou s’ils recherchent déjà un remplaçant.

