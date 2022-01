Eminem déteste tellement l’une de ses propres chansons qu’il ne l’interprète plus à ses concerts

Le rappeur de Detroit a utilisé des insultes choquantes pour sa mère éloignée au fil des ans, il n’est donc pas surprenant qu’il n’interprète plus une chanson en particulier.

Sur son morceau de 2002 « Cleanin’ Out My Closet », il a qualifié sa mère de « salope égoïste » et espère qu’elle « brûlera en enfer ».