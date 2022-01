Harry Styles pourrait jouer dans sa propre série Marvel

MERVEILLE

L’acteur a fait la une de la scène post-crédits d’Eternals en tant qu’Eros. Le frère de Thanos revient-il dans le MCU avec une fiction sur Disney+ ?

© GettyHarry Styles, la nouvelle figure de l’univers cinématographique Marvel.

Bien que l’arrivée de Éternels au grand écran signifiait une déception pour de nombreux fans du Univers cinématographique Marvel, son lancement officiel en Disney+ permis aux nouveaux utilisateurs de la plateforme d’aborder ce film. Et entre les scènes de post-générique, ils ont eu une surprise : Harry Styles apparaît comme le merci frère et maintenant, il pourrait devenir l’une des figures de la franchise. Sa propre série viendra-t-elle?

Le film signifiait un grand pari pour la société de Kevin Feige, car c’était quelque chose de complètement différent de ce à quoi le MCU nous a habitués. Il présente une équipe composée d’un race immortelle de héros d’élite qui vit secrètement sur Terre depuis des années pour protéger les civilisations. Cependant, une menace les force à sortir de l’ombre pour affronter le plus vieil ennemi de l’homme.

Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie et Kit Harrington Ils apparaissent à la tête de ce grand casting. Contre toute attente, les yeux ont été pris par le chanteur britannique qui a surpris après s’être mis dans la peau de Éros. Depuis la première du film, la même rumeur retentit partout : Harry aurait signé un contrat pour au moins cinq autres bandes dans le MCU.

Il est à noter que, pendant un certain temps, il a été encouragé à se lancer pleinement dans la comédie et cela ne s’est pas mal passé pour lui. Après avoir joué Alex dans dunkerque sous la direction de Christopher Nolan, a été appelé pour jouer Ne t’inquiète pas chérie Oui mon policier, deux longs métrages dont la première est prévue en 2022. Tout indique qu’il pourrait commencer très prochainement le tournage d’un nouveau film pour le MCU dans la peau de renard étoilé, même si maintenant l’initié MiddleManMain a assuré sur Twitter que l’artiste préparerait une série pour Disney +.

Ces produits originaux ont été un succès à la fois pour Marvel et la plateforme de streaming, après la fureur WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, Loki, Et si… ? Oui oeil de faucon. Bien qu’il ne s’agisse que de rumeurs, Harry Styles pourrait être sur le point de confirmer une série pour le service d’abonnement, se mettant à nouveau dans la peau d’Eros et montrant pourquoi il est si différent de Thanos.

