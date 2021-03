Les siestes de jour sont si efficaces: une sieste de 10 à 20 minutes par jour augmente la capacité de travailler et les enfants apprennent les mots rapidement; BP reste également sous contrôle

POELE A GAZ VVA Ventilateur Poele Bois Double Tête; Direction Différente; Efficace 10 Lames Silencieux Poêle; Ve1075

Dmarrage automatique La technologie de mise niveau la vitesse plus rapide plus grand volume dair Le ventilateur de la cuisinire thermodynamique est conu pour faire circuler lair chaud de produit par le pole bois charbon ou de granuls avec une temprature de surface normale de 80 C 400 C br protection de