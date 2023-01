Emilia Clarke admet qu’elle n’a pas encore vu House of the Dragon

Après huit saisons à jouer Daenerys Targaryen dans »jeu des trônes », l’actrice Emilie Clarke a déclaré qu’il n’avait pas regardé la série préquelle »Maison du Dragon ». Dans une interview, on a demandé à Clarke ce qu’elle pensait de la nouvelle production, qui a de nombreuses références à son personnage tout au long des épisodes.

« C’est trop bizarre », a déclaré Clarke en s’excusant de ne pas avoir vu la série. « Je suis si heureux que cela se produise. Je suis ravi de toutes les récompenses … Je ne peux tout simplement pas le faire. C’est tellement bizarre. C’est tellement bizarre. C’est comme si quelqu’un disait: ‘Tu veux aller à l’école une réunion qui n’est pas dans ton année?’ C’est ce que je ressens. C’est pourquoi je l’évite.

L’histoire de »La Maison du Dragon » est à nouveau adaptée du livre »Feu & Sang », écrit par George R. R. Martin, racontant l’histoire de la famille Targaryen et son éventuel déclin après une énorme guerre civile appelée la Danse des Dragons. Parce que la nouvelle série est basée sur l’ascendance de Daenerys, une grande partie des styles visuels et des personnalités de l’ensemble sont inspirés par elle.

L’émission se déroule dans le premier épisode avec la réplique « 172 ans avant Daenerys Targaryen ». Et comme le personnage de Clarke, la protagoniste de la série Rhaenyra (jouée par Milly Alcock avant l’ellipse et Emma d’Arcy après l’ellipse) se bat avec un sens aigu de la justice et le plus sinistre désir de pouvoir.

Bien qu’Emilia Clarke n’ait pas eu la chance de regarder » House of the Dragon », la série a recueilli un grand nombre de vues depuis sa première. Le premier épisode a atteint un grand objectif en ayant près de 10 millions de téléspectateurs lors de sa diffusion en août dernier, tandis que la finale a totalisé 9,3 millions de vues.

À titre de comparaison, la saison originale de « Game of Thrones » a enregistré environ quatre millions de vues pour sa première et sa finale, bien que la popularité éventuelle de la série ait certainement aidé « House of the Dragon » à obtenir ces chiffres.

La société de production HBO travaille actuellement déjà sur la deuxième saison de » House of the Dragon », avec sa première prévue pour quelque temps en 2024, bien qu’aucune date précise n’ait été donnée. La première saison de la série est disponible sur HBO Max.