Le menu : la véritable signification de la fin du cheeseburger de Margot expliquée

Le Menu est désormais disponible dans Star+ et nous vous expliquons ce que signifie la fin. (Il y a des spoilers !)

© Le Menu – Etoile+Anya Taylor-Joy joue Margot

Le menu Soit Le menuqui est maintenant disponible sur Star+ a été l’un des films les plus attendus et même, lorsqu’il a reçu le Golden Globe pour Pinocchio, le cinéaste mexicain Guillermo del Toro a dit aux gens de le voir, mais la fin vous a peut-être laissé le doute de quelle est la vraie signification du cheeseburger de margot.

Le film, mettant en vedette Anya Taylor Joy, Nicolas Hoult Oui Ralph Fiennes C’est un mélange de comédie noire avec des touches de terreur. L’histoire se déroule lorsque Tyler (Hoult) invite Margot (Anya) sur une île exclusive pour déguster le menu d’un chef de renommée mondiale..

Si l’expérience commence comme on pouvait s’y attendre, peu à peu les secrets des convives sont dévoilés, comme en témoigne la bande-annonce du film disponible sur Star+. L’avance nous montre déjà qu’une course-poursuite va éclater et que les diners font partie du menu.

Cependant, il y a quelque chose qui retient l’attention du chef Julian Slowik (Ralph Fiennes) et il demande même à Margot de quel côté elle est car, à un moment donné, Margot demande au chef un cheeseburger, révélant qu’elle n’aimait pas sa nourriture et préfère quelque chose de plus simple et de plus savoureux..

A ce moment, le chef se remémore ses débuts en cuisine et se rend compte que Margot a un palais particulier., alors il fait ce qu’elle veut d’elle. Margot demande le burger à emporter et le chef n’a d’autre choix que de le faire, alors notre protagoniste s’échappe de l’île sur un bateau.

Cependant, à mi-chemin Margot arrête le bateau, sort le hamburger et prend une bouchée, se nettoyant sur le menu du chef Slowik.. Il n’est pas expliqué si Margot survit, donc le burger pourrait signifier deux choses, d’une part que le chef a empoisonné la nourriture ou il peut représenter l’amour et le vrai sens de la nourriture et pourquoi Slowik a commencé dans l’industrie.

Le menu, réalisé par Mark Mylod est déjà sur Star+. Le casting est complété par janet mcteer, jongchau, Aimée Carrero, paul adelstein, Judith Lumière, Jean Leguizamo, Christine Brucat, voler yang, Marc St Cyr, Pierre Grosz, Arthur Castro, Reed Birney, Foire Mel, Rebecca Koon, Matthieu Cornwell, Adam Alderk Oui jon allyn.

