NCIS : les membres de la distribution de Los Angeles réagissent à l’annulation de l’émission

La première NCIS la série dérivée sera la prochaine à terminer sa course, car il a été confirmé que NCIS : Los Angeles se terminera à la fin de sa 14e saison en cours. Ce qui suit NCIS : La Nouvelle-Orléans auparavant aller et venir après sa propre course de 7 saisons, tandis que NCIS avance dans sa 20e saison et NCIS : Hawaï avance lentement tout au long de la saison 2. La nouvelle qui NCIS : Los Angeles a été annulé fait également suite à un événement crossover spécial plus tôt ce mois-ci qui a réuni les acteurs de NCIS, NCIS : Los Angeleset NCIS : Hawaï.





Toutes les bonnes choses ont une fin, et certains membres de la distribution de la série ont réagi positivement à la nouvelle. Parmi eux se trouve LL cool Jqui a partagé un message notant que c’était maintenant le « moment idéal » pour dire au revoir, estimant qu’il valait mieux sortir sur une bonne note après une forte réception de l’événement crossover.

Cette NCIS Crossover a été un énorme succès ! », a-t-il écrit sur Twitter. « Après 14 saisons, c’est le moment idéal pour terminer NCIS : LA en haut! J’ai hâte de poursuivre mon partenariat avec CBS TV Studios. Ils ont investi dans notre tour de série B et sont devenus un partenaire stratégique avec Rock The Bells – des choses plus excitantes à venir. »





NCIS: Los Angeles atteint la fin de la ligne

Comme Chris O’Donnell n’est pas sur les réseaux sociaux, il n’a pas encore abordé la nouvelle publiquement, mais d’autres personnes impliquées dans l’émission l’ont fait. Une autre star de longue date de la série, Daniela Ruah, connue pour son rôle de Kensi Blye, a également posté un message sur Instagram. Elle a inclus une paire d’images montrant son parcours de la saison 1 à la saison 14, fière d’avoir l’expérience et remerciant les fans pour le soutien.

« De la saison 1 à la saison 14, de 24 ans à 39 ans, ça a été un rêve absolu », a-t-elle déclaré. « Tellement de sentiments à traiter et trop de mots à dire. Je vais les garder pour une date ultérieure… Je suis tellement reconnaissant d’avoir fait partie de cette famille NCISLA. Le spectacle a duré si longtemps grâce à vous tous. »

L’acteur de Matty Deeks, Eric Christian Olsen, a également posté une image de son personnage se dirigeant vers la lumière au bout du tunnel en écrivant : « Quel voyage spectaculaire nous avons tous partagé ».

« Incroyablement triste de la nouvelle que NCIS : LA ne reviendra pas pour vous donner une autre saison, mais mec, quel accomplissement incroyable … 14 saisons! » a tweeté Caleb Castille, qui est venu à bord de la série dans sa onzième saison. « S / o aux meilleurs fans et à l’équipe dans le monde! Je suis éternellement reconnaissant pour l’opportunité. Signature spéciale de Getn Devin Rountree. »

La finale de la série de NCIS : Los Angeles est prévu pour la première sur CBS le 14 mai.