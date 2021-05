Elliot Page détaille les raisons de son annonce en tant que personne transgenre

CYRILLUS Robe à volants bébé en tissu Liberty liberty canyon clover taille: 6M

Comme une renaissance, ce bel imprimé fleuri annonce l'arrivée du printemps. Avec ses volants soulignés d'un point bourdon contrasté et son tissu Liberty coloré, cette robe a la simplicité et l'élégance que l'on aime tant ! DétailsSans manches. Volants soulignés d'un point bourdon contrasté. Ouverture complète au dos par boutons pour un habillage facilité. MatièreTissu Liberty 100% cotonLiberty Fabrics. Des motifs exclusifs que nous choisissons dans les collections de tissu Liberty, marque déposée, dont les dessins sont pensés dans les bureaux de la marque à Londres. Un tissu en Liberty, c'est l'assurance d'un dessin raffiné, exclusif et d'une excellente tenue.