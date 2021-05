Mark Wahlberg partage des photos avant et après montrant un gain de poids de 20 livres

Mark Wahlberg partage des photos de sa récente transformation physique.

La star des «Wahlburgers», 49 ans, a révélé qu’il avait gagné environ 20 livres pour un rôle dans un film, et il a partagé des photos avant et après sur Instagram comme preuve.

«De la photo de gauche il y a 3 semaines à celle-ci, maintenant», a-t-il légendé la photo. «Merci à @chef_lawrence_d cooking.»

Dans un article précédent, il a montré son physique actuel au gymnase.

«Kenny a 50 ans et j’ai environ 20 ans up Inspiré pour être meilleur! J’en monte encore 20 », a-t-il écrit dans la légende. «Oui, c’est pour un rôle.»

Ses dernières photos de transformation lui ont valu de nombreux éloges sur Instagram, y compris un message de soutien de l’acteur Mario Lopez.

«Yo. Vous portez un bien potelé fou, mon pote! Lopez a écrit dans les commentaires.

La femme de Wahlberg, Rhea, n’avait rien d’autre que de l’amour pour le look actuel de son mari.

«Et ça a l’air tout aussi chaud en personne bébé», a-t-elle commenté sur son dernier post Instagram avec un emoji coeur rouge.

Wahlberg subit cette transformation pour son rôle de boxeur devenu prêtre dans le prochain biopic «Father Stu».

« Après avoir fait les scènes de boxe, je peux prendre autant de poids que possible au cours du film, donc je me mets au défi de prendre 30 livres dans les six prochaines semaines », a-t-il déclaré lors d’une interview sur » Jimmy Kimmel Live « le mois dernier.

« Ils veulent que je le fasse aussi sainement que possible, et je me dis: » Mec, je suis sur un tel régime depuis si longtemps, je veux juste manger tout ce que je vois « », a-t-il ajouté. «Je veux aller aux boulangeries. Je veux aller chez Denny’s. Je veux avoir des crêpes. Je veux avoir tout ce que je peux éventuellement mettre la main.

Le récent message de Wahlberg intervient également quelques semaines après avoir annoncé que sa mère, Alma Wahlberg, était décédée à 78 ans.

« Mon ange. Repose en paix », a-t-il écrit sur Instagram, partageant une photo de sa défunte maman.

Son frère, le chanteur Donnie Wahlberg, a également rendu hommage à leur mère, qui avait été un élément bien-aimé de leur émission de télé-réalité familiale, «Wahlburgers».

«Je suis tellement chanceux d’avoir été amené dans ce monde par, élevé par, enseigné et mis sur le chemin de ma vie par une femme aussi incroyable», a-t-il écrit sur Instagram. «La joie de ma mère Alma pour la vie, l’amour et les gens – combinée à la fierté de ses humbles débuts et au refus d’oublier d’où elle vient – m’a sans aucun doute façonné en l’homme que je suis.

Mark Wahlberg a également rendu hommage à sa mère avec une photo d’elle avec sa femme et ses enfants, Ella, Michael, Brendan et Grace.

«Tu me manques grand-mère», a-t-il légendé le message.