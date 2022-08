Elite Dangerous Wrapped a conclu un récit de deux ans avec une catastrophe majeure et un patch

La dernière déclaration de Dangereux d’élite a conclu le récit prolongé de la saga Azimuth, a ouvert la porte à un autre chapitre et a résolu une tonne de problèmes.

La saga Azimuth, qui se poursuit depuis fin 2020, prend fin avec la mise à jour 13, qui apporte également l’arc Aftermath. La fin du conte est marquée par la panne désastreuse d’une arme tueuse d’extraterrestres.

Bien que ce chapitre soit terminé, les effets de la résiliation se feront sentir pendant un certain temps car des situations et des caractéristiques ont été introduites qui, selon Frontier, représenteront la conclusion.

Les restes de vaisseaux capitaux qui ont été coulés ou détruits et qui flottent dans l’espace sont la preuve des effets de la super arme instable si vous emmenez votre bateau dans les zones de conflit anti-Xeno.

Soyez également à l’affût des thargoids, car il semble qu’ils seront extraordinairement agressifs et attaqueront tous les navires assez audacieux pour s’approcher de la tragédie pour en avoir une vue.

Les opérations d’assassinat à pied n’abandonnent plus dès que la victime monte à bord d’un navire, et les défenseurs gardiens devraient désormais pouvoir tirer leurs lance-roquettes sans aucune difficulté. Il existe également un bon nombre d’améliorations pour divers problèmes et des mises à niveau de l’IA en général.

De plus, de nombreux problèmes visuels désagréables ont été éliminés, y compris des ombres extrêmes clignotantes dans les colonies et à bord du navire à l’aube et au coucher du soleil et d’autres défauts visibles sur quelques structures agricoles.

Frontier coordonne également la production de jeux en cessant de publier des mises à jour pour les versions indépendantes d’Horizons et d’Odyssey, comme cela avait été révélé il y a quelques semaines.

Les versions 3.8 et 4.0 d’Horizons et d’Odyssey sont disponibles, mais tous les utilisateurs recevront désormais un accès libre à la version 4.0 avec la possibilité de passer à la version 4.0 d’Odyssey.

Bien sûr, vous pouvez toujours démarrer Horizons sur la version 3.8 et continuer à l’utiliser si vous n’avez pas envie de la version 4.0 ; toutes les améliorations à venir ne seront disponibles que pour la version 4.0.