Une dermatologue arrêtée après que son mari l’ait secrètement enregistrée l’aurait empoisonné avec Drano, selon des documents

Un dermatologue californien a été arrêté après que son mari l’ait secrètement enregistrée en train de l’empoisonner en versant du Drano dans ses boissons, selon des responsables et une demande d’ordonnance restrictive.

Le Dr Yue Yu, 45 ans, a été arrêté jeudi et incarcéré à la prison du comté d’Orange, a annoncé le département de police d’Irvine dans un communiqué de presse. Elle a été libérée vendredi après avoir déposé une caution de 30 000 €.

Son mari de 10 ans, qui n’a pas été identifié par la police, a contacté les autorités d’Irvine jeudi, affirmant qu’il soupçonnait Yu de l’empoisonner. Un avocat du mari l’a identifié comme étant le Dr Jack Chen, 53 ans, radiologue.

Dans le but d’attraper sa femme en flagrant délit, le mari « a placé des caméras dans la maison qui ont enregistré subrepticement des preuves dans l’affaire », et a partagé les images avec la police, a déclaré le lieutenant Bill Bingham à NBC News.

La police est arrivée au domicile du couple avec un mandat de perquisition le même jour, a interrogé Yu et l’a ensuite arrêtée.

Yu, qui n’a pas été officiellement inculpée dans cette affaire, « nie avec véhémence et sans équivoque avoir jamais tenté d’empoisonner son mari ou qui que ce soit d’autre », a déclaré son avocat, David E. Wohl.

Selon la police, le mari est tombé malade « au cours d’un mois » et a subi « d’importantes blessures internes ».

L’avocat de Chen a déclaré que son client avait demandé une ordonnance restrictive contre Yu vendredi. Il a demandé le divorce le même jour, selon les archives judiciaires.

Chen a déclaré dans le dépôt d’une ordonnance d’interdiction qu’il avait surpris Yu en vidéo à trois reprises en train de mettre le nettoyant pour canalisations dans sa boisson chaude à la limonade.

Une prétendue capture d’écran du Dr Yue Yu. via le groupe de droit de la famille Hittelman

Une prétendue capture d’écran du Dr Yue Yu et de son mari, le Dr Jack Chen. via le groupe de droit de la famille Hittelman

Une prétendue capture d’écran du Dr Yue Yu. via le groupe de droit de la famille Hittelman

Les empoisonnements présumés se sont produits les 11, 18 et 25 juillet, selon le dossier.

Lors de l’incident du 18 juillet, Chen aurait recouvert sa tasse d’une pellicule plastique. Lorsqu’il est parti, Yu a pris le nettoyant pour canalisations sous l’évier de la cuisine, a retiré le revêtement en cellophane, a versé le liquide dans la limonade, puis a remplacé la cellophane, selon le dossier.

Chen a déclaré qu’il avait commencé à remarquer un « goût chimique » dans sa limonade en mars et avril. Il est allé voir un médecin qui lui a diagnostiqué deux ulcères à l’estomac, une gastrite et une inflammation de l’œsophage. Les problèmes de santé l’ont incité à installer les caméras.

Le couple s’est marié en 2012 et a deux enfants de 7 et 8 ans.

Yu est un dermatologue affilié au Providence Mission Hospital.

Un porte-parole de l’hôpital a déclaré que Yu est dermatologue au sein du Mission Heritage Medical Group, qui dessert les communautés du sud du comté d’Orange, et que son bureau n’est pas situé à l’hôpital.

« Il s’agit d’une enquête policière active et Mission Heritage Medical Group coopère pleinement avec le département de police d’Irvine », a déclaré le porte-parole. « L’incident est une affaire domestique qui s’est produite à Irvine, et nous voulons rassurer notre communauté qu’il n’y a eu aucun impact sur nos patients. »

Wohl, l’avocat de Yu, a déclaré que sa cliente, qui s’appelle Emily, est « une médecin très respectée ».

« Son objectif a toujours été d’aider les gens et de ne jamais leur faire de mal. En conséquence, elle nie également fermement les affirmations de son mari selon lesquelles il aurait abusé de lui et de leurs enfants émotionnellement et physiquement », a-t-il ajouté.

« Nous sommes très préoccupés par le fait que ces fausses allégations aient été faites par son mari dans le but d’obtenir un avantage dans son affaire de divorce et de garde récemment déposée contre elle », a déclaré Wohl.

Un porte-parole du bureau du procureur du comté d’Orange a déclaré qu’ils examinaient toujours les preuves et n’avaient pas encore pris de décision de dépôt. Yu ne doit pas comparaître avant le 3 novembre 2022.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.