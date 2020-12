Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition: Weekly Mod Showcase 12/12 comprend des vêtements modulaires et des mods True Thane

Chaque semaine, la talentueuse communauté de moddeurs publie du nouveau contenu passionnant pour The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ces mods sont généralement publiés sur le site central appelé Nexus et hébergent ce contenu axé sur la communauté.

De plus, chaque semaine, je vais jeter un œil à tous les mods récemment ajoutés sur le site Nexus pour Skyrim, et en choisir trois qui sont exceptionnels. Ces mods peuvent être innovants, particulièrement de haute qualité, ou offrir beaucoup de contenu à explorer pour les joueurs. N’importe lequel de ces mods mériterait d’être ajouté à votre ordre de chargement.

Le premier mod de cette semaine est un changement de qualité de vie plus que tout pour le jeu, mais il semble qu’il aurait dû être inclus avec la version vanilla. Essential Favorites by powerofthree fait exactement ce que le titre suggère. Les objets favoris dans l’inventaire du joueur ne peuvent pas être vendus, fabriqués, désarmés, désenchantés ou abandonnés.

【ゲ ー ム シ ス テ ム 変 更 / Favoris essentiels】 お 気 に 入 り の ア イ テ ム を 売 却 ・ 武装 解除 ・ ド ロ ッ プ さ せ な い よ う に ラ[SKSEプラグイン][アイテム管理]https://t.co/OvXHTQYLfk# ス カ イ リ ム #MOD #Skyrim pic.twitter.com/wA16ckCkE7 – Skyrim SE MOD (@Skyrim_SE_MOD) 3 décembre 2020

Cela semble être un petit changement, mais le mod peut également être associé à d’autres tels que Favorite Misc. Articles (également téléchargés par powerofthree) pour encore plus d’utilisation. Chacune des protections pour les articles favoris peut également être basculée individuellement, permettant encore plus de personnalisation.

Ce prochain mod vise à corriger une fonctionnalité du jeu vanille qui semblait moins qu’immersive. Normalement, lorsque vous devenez Thane en Skyrim on vous donne une arme spéciale (généralement une arme en acier enchantée) et plus ou moins envoyée sur votre chemin. Ce n’est pas la façon habituelle de traiter quelqu’un de votre nouvelle station.

True Thane de OneOnOne1162 a pour objectif de résoudre ce problème et de faire vraiment sentir aux joueurs la puissance derrière cette position. La description du mod indique que les joueurs peuvent: «collecter des impôts, demander aux gardes de la cale de vous suivre, faire arrêter les gens de la cale, échanger votre arme contre une meilleure version et plus encore!»

Le dernier mod de cette semaine est Modular Clothing System – 1.0.0 – Vanilla Bodies créé par TD18. Le mod vise à créer un système d’inventaire plus modulaire pour Skyrim, similaire à ceux que vous rencontreriez dans des jeux comme Les parchemins anciens En ligne, Morrowind et Fallout 4.

Le mod le fait en séparant différentes pièces de vêtements dans différents emplacements d’inventaire et en permettant aux joueurs d’équiper chaque emplacement séparément. Le jeu vanille le fait déjà dans une certaine mesure, mais le système a été fortement étendu avec des emplacements pour les armures d’épaule, les collants, les armures de jambe, les cuirasses, etc. Jusqu’à présent, le mod a environ 200+ vêtements pour ce nouveau système.

Cela termine la vitrine des mods de cette semaine. Quelle a été votre préférée? L’un de ces éléments méritait-il une place convoitée sur votre commande de chargement? N’oubliez pas de revenir pour toutes les dernières nouvelles et informations sur Skyrim.