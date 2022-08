Une femme surprend son petit ami en train de la tromper avec sa sœur

Une femme de 28 ans est allée sur le subreddit « r/TrueOffMyChest » pour raconter son histoire sur le moment où elle a surpris son petit ami en train de la tromper avec nul autre que sa sœur.

Ce subreddit est un endroit où quiconque peut retirer tout ce dont il a besoin de sa poitrine afin de fournir une sorte de catharsis pour le poids lourd qu’il porte.

Elle et son petit ami avaient traversé une période difficile avant qu’il ne trompe sa sœur.

« Il a été déprimé et cela vient d’être une mauvaise année pour lui, sa mère est décédée vers le Nouvel An, son chien est décédé en octobre et il y a 3 semaines, il a perdu son emploi », a écrit la femme dans son article sur Reddit.

Son petit ami semblait avoir une vie difficile ces derniers temps, alors elle a décidé de lui donner de l’espace, ajoutant qu’avec le temps, il était capable de guérir.

« Ma famille a commencé à planifier un voyage en famille et j’ai demandé à mon [boyfriend] s’il veut venir, » dit-elle, « il hésitait parce que mon [boyfriend] ne s’entend pas bien avec mes parents, mais il a accepté de venir.

Lorsque le couple est arrivé chez leur famille afin de se regrouper pour le voyage, le petit ami a finalement rencontré les frères et sœurs de sa petite amie – une sœur de 21 ans et un frère de 25 ans.

« Quand mon [boyfriend] rencontré ma sœur, il y a eu un long câlin, mais je lui ai demandé de m’aider avec mes sacs juste pour que ça s’arrête », a-t-elle déclaré. « Je ne voulais pas en parler car cela pourrait rendre les choses gênantes entre eux, alors je n’ai rien dit. »

Le drapeau rouge numéro un est passé sans un mot de la petite amie, mais toute la faute incombe à son petit ami, surtout après ce qui s’est passé plus tard dans la nuit.

« Nous sommes allés nous coucher et j’ai fini par me réveiller vers 4 heures du matin et mon [boyfriend] n’était pas là alors je l’ai cherché mais je ne l’ai pas trouvé alors j’ai essayé de l’appeler mais il a laissé son téléphone [our] chambre », a-t-elle poursuivi.

Lorsqu’elle est descendue pour enquêter sur la disparition de son petit ami, elle a entendu un bruit provenant du garage et est entrée pour trouver son petit ami en train de sortir avec sa sœur dans la voiture.

« Ils m’ont regardée et tout le monde était à court de mots. J’ai commencé à leur crier dessus, mais ensuite mon frère est arrivé et quand il a remarqué ce qui venait de se passer, lui et mon frère ont commencé à se battre », a-t-elle expliqué.

Sa sœur est intervenue, mais à ce moment-là, les parents étaient également arrivés sur les lieux, criant à la fois au petit ami et à la sœur avant de les expulser de la maison.

La petite amie a bloqué à la fois son petit ami et sa sœur lorsqu’ils ont essayé de la contacter.

Elle a décidé qu’elle rentrerait chez elle dans la maison où elle et son petit ami partageaient et a découvert qu’il l’attendait là, la suppliant de ne pas le mettre dehors.

« Il a dit qu’il était déprimé et qu’il avait fait une erreur. Je lui ai dit de sortir de chez moi (nous vivons dans ma maison) et de ne pas essayer de me contacter, sinon j’obtiendrai une ordonnance restrictive », a-t-elle écrit. « Je n’ai pas parlé à ma sœur ou maintenant à mon ex-petit ami [since] et j’avais juste besoin d’en parler quelque part.

Les redditors ont sympathisé, ont présenté leurs condoléances et lui ont dit qu’elle avait fait le bon choix.

Beaucoup de gens ont souligné son excuse et l’ont critiqué pour avoir blâmé sa dépression comme raison pour laquelle il avait triché.

Ils ont souligné qu’elle était mieux sans lui et qu’elle n’avait pas à s’inquiéter des conséquences de sa décision, suggérant seulement qu’elle prenne du temps pour elle et se remette de tout ce dont elle avait besoin.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à jouer au Quadball. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.