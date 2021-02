Ed Sheeran est passé de dormir sur le tube à la plus grande popstar du monde à l’âge de 30 ans

Ed Sheeran est l’un des les plus grandes popstars du monde, vendant des stades et des arènes partout où il va.

En 2019, le chanteur a même battu le record de U2 pour la tournée la plus rentable de tous les temps, effectuant 255 spectacles dans 43 pays à plus de huit millions de personnes.

Et à la fin de tout cela, il a récolté plus de 600 millions de livres sterling (840 millions de dollars).

Quand il a commencé à se faire un nom, le troubadour à tête rouge n’avait guère plus que les vêtements sur le dos, et certaines nuits n’avaient pas de toit sur la tête.

Dans son livre, il a déclaré: «Je n’ai pas eu d’endroit où vivre pendant une grande partie de 2008 et pendant toute l’année 2009 et 2010, mais je l’ai fait marcher. J’ai passé une semaine à dormir dans les trains Circle Line.

Ed a déclaré plus tard que les gens n’avaient pas besoin de s’inquiéter pour lui, disant à Capital FM qu’il «s’était simplement passé de lit certaines nuits, alors j’ai dormi sur la ligne centrale et à l’extérieur du palais de Buckingham».

Discutant de sa chanson ‘Homeless’ dans le documentaire MTV Neuf jours et nuits d’Ed Sheeran, il a dit: « 2009 je le faisais [playing gigs in London] pendant environ quatre ans.

«J’ai perdu ma maison et j’ai commencé à rester chez des amis que j’ai rencontrés en cours de route et c’était un moment très amusant, je me suis beaucoup amusé.

« J’ai rencontré beaucoup de monde [and] a eu beaucoup d’expériences qu’un jeune de 18 ans n’aurait probablement pas dû vivre, et quand je n’avais pas de place, je me tenais sur scène et je me disais: « Si quelqu’un a un canapé ce soir », et cela fonctionnait généralement . «