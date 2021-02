Les Noirs sont fatigués d’être le «  meilleur ami noir  » stéréotypé de la télévision et des films

La plupart des gens se souviennent des films classiques des années 90 et 00 comme Désemparés, 10 choses que je déteste à propos de toi, ou Musical de lycée.

Ce sont des films que je regarde chaque fois que je me trouve dans une humeur nostalgique – et ils ne vieillissent jamais.

Et pendant longtemps, je n’ai jamais pensé que quelque chose n’allait pas chez eux – ou qu’ils dégageaient une représentation terrible jusqu’à ce que je vieillisse et que je commence à les examiner de plus près.

Et il y avait un trope qui ne cessait de réapparaître alors que je revisisais certains de mes favoris: le rôle du «meilleur ami noir».

Le «meilleur ami noir» est décrit comme un archétype de personnage trouvé dans les films et les émissions de télévision centrés sur un protagoniste blanc. Leur seul objectif dans les médias est de soutenir, de conseiller et / ou de motiver le personnage blanc, tout en essayant de diversifier – avec empressement, je dirais, mais nous y arriverons – ce média.

Les exemples populaires de « meilleur ami noir » seraient Dion Davenport de Désemparés, Chasteté de 10 choses que je déteste à propos de toi, Chad Danforth et même Taylor McKessie de Musique de lycée, Rhodes en Homme de fer, Sam Wilson dans Captain America: guerre civile, pour en nommer quelques uns.

Ces personnages ont tous une chose en commun: ils n’ont pas particulièrement de rôle significatif ou d’intrigue intéressante dans ces films ou émissions de télévision. Ils existent uniquement pour répondre au développement du personnage principal blanc et ne reçoivent jamais leur propre rôle où ils peuvent grandir et se développer – ce qui est ironique car ces personnages sont souvent les plus drôles et les plus intéressants.

Certains diront qu’au moins les Noirs réservent des rôles dans des films à succès et des émissions de télévision célèbres, et ils n’ont pas tort; c’est un progrès.

Le problème est que les Noirs obtiennent ces rôles au dépend d’être un paillasson pour les acteurs blancs au-dessus d’eux – et pas vraiment mis en lumière.

Voir à quel point Hollywood se souciait peu de présenter les Noirs comme plus que quelqu’un pour donner des conseils et encourager le protagoniste blanc est le premier souvenir que j’ai eu de voir à quel point les Noirs sont dégradés et rabaissés dans les médias américains.

Cela montre également à quel point ce système contribue à maintenir les Noirs au bas de l’échelle.

Les Noirs ne devraient pas être choisis pour des rôles juste pour que le casting «paraisse diversifié». Ils devraient être choisis parce qu’ils sont talentueux. Les acteurs / actrices noirs devraient toujours être considérés pour les rôles principaux, et leurs noms ne devraient jamais être jetés dans une pile pour être considérés comme un simple personnage de soutien.

Je veux plus de films où les Noirs sont les stars de ces films ringards sur le passage à l’âge adulte. Je veux voir des Noirs dans des drames, des comédies, des comédies romantiques, des films d’horreur (où ils ne meurent pas en premier) et des films d’action. Je veux voir des Noirs jouer les détectives qui résolvent cette grosse affaire ou des Noirs qui sauvent l’enfant à la fin.

Les Noirs méritent d’être dépeints comme des héros, tout comme ils sont capables de jouer ce «bon meilleur ami» dont le seul rôle est de donner une belle apparence à leur homologue blanc.

Il faut mettre fin à cette stigmatisation selon laquelle les Noirs ne sont bons que pour ce rôle de «meilleur ami noir».

Si Hollywood donnait de la profondeur à chaque personnage de ses films / émissions de télévision, nous serions en mesure de nous libérer du stéréotype selon lequel les Noirs ne sont que le meilleur ami.

Mais pas seulement cela, ces films / émissions de télévision auront un contenu bien meilleur et pourront devenir plus riches, plus complexes et tout aussi réussis.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.