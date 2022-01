Les Mystères de Madame Blanc : une nouvelle comédie policière qui se démarque par l’authenticité de ses personnages

Télé de gland

Acorn TV vient de créer la série créée par et mettant en vedette Sally Lindsay. On vous dit quels sont les éléments les plus marquants du show britannique.

© Mark Cassar/Acorn TVLes mystères de Madame Blanc ont créé leur premier épisode sur Acorn TV.

S’il s’agit de séries mystères Télé de gland Il a dans son catalogue un grand nombre d’options à voir. Très récemment, il est sorti reines du mystère et ce jeudi la plateforme surprend avec une autre grande première d’un style similaire. Il s’agit de Madame Blanc Mystères, un spectacle qui mélange divers genres tels que le drame, le suspense et, bien sûr, avec une dose d’humour intéressante. Dans spoilers, nous vous disons ce qui est différent dans cette série et pourquoi c’est une excellente histoire pour commencer à en profiter.

Créé par Sally Lindsay Oui Sue Vincent, la série suit la vie de jean blanc, une Anglaise experte en antiquités qui découvre soudain que son mari est décédé dans un terrible accident de voiture à Sainte-Victoire, La France. De Manchester, elle se rend dans ce petit village français flashy, non seulement pour récupérer les affaires de son mari, mais aussi pour découvrir pourquoi il est maintenant en faillite. Ainsi, elle aura pour mission de résoudre le mystère de son mari qui l’attend. Dans cette aventure un peu farfelue, Jean rencontre des personnes qui l’aideront à comprendre ce qui est arrivé à son partenaire et qui deviendront également de grands alliés.

L’un des éléments les plus intéressants de Les Mystères de Madame Blanc les antiquités se démarquent, un univers peut-être peu exploré dans les séries télévisées. Jean est une spécialiste des antiquaires et démontrera toutes ses connaissances dans chacun des épisodes. Ceux qui sont attirés par ce thème verront sûrement avec de bons yeux comment il est dépeint. Cela tient peut-être au fait que son créateur, Sally Lindsay, est un vrai passionné d’antiquités et a toujours été lié à cet univers particulier.

D’autre part, la série est basée sur une combinaison spéciale de genres qui rendent l’histoire de plus en plus captivante. Nous avons une femme qui vient de perdre son mari de façon dramatique et qui est déterminée à trouver une réponse à la tragédie. Jean est capable d’aller au fond des choses et même de se surprendre de ce qu’elle peut accomplir. Tout cela est toujours tracé sous une ligne d’humour sophistiquée avec des personnages qui n’hésitent pas à nous faire rire avec leurs occurrences.

En même temps, il n’est pas moins important de souligner le travail photographique qui a été réalisé pour ce salon Acorn. Les Mystères de Madame Blanc a été filmé en malt Oui Joie, et nous présente parfaitement une belle villa de style traditionnel qui, bien que l’on tombe instantanément amoureux, sait aussi nous laisser un halo de mystère. Sans aucun doute, chacune des scènes parvient à transporter presque dans le temps et l’espace vers cet endroit qui, oui, cache quelque chose.

Tout comme dans reines du mystère nous avons vu un quatuor de femmes de premier plan, Les Mystères de Madame Blanc continuer sur cette voie. Lindsay et Vicent brillent à la fois en tant que créateurs et actrices. Lindsay incarne une femme courageuse, intelligente et entêtée qui fera tout pour comprendre ce qui est arrivé à la vie de son mari, mais aussi pour comprendre qui il était vraiment. Son personnage est charismatique et atteint l’empathie nécessaire pour se connecter avec le public, sans aucun doute. Pendant ce temps, Vincent ajoute beaucoup d’humour à son personnage Gloria.

Et dans ce même sens est Steve bord, qui joue Dom, un chauffeur de taxi britannique qui vit à Sainte-Victoire il y a quelques années. Avec votre volonté et votre gentillesse, vous deviendrez un compagnon unique pour Jean dans ce voyage. L’alchimie entre les acteurs est magnifique et ils transmettent un naturel au lien.

Les Mystères de Madame Blanc a 6 épisodes environ une heure sous la direction de Dermot Boyd, connu pour Mont agréable, et c’est une très bonne option pour ceux qui aiment résoudre des mystères dans le meilleur style Christie Agathe. C’est frais, drôle et super divertissant. de ça jeudi 13 janvier vous pouvez déjà voir son premier chapitre dans Télé de gland.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂