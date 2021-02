Mhoni Vidente a obtenu quatre nouvelles prédictions et prévient maintenant que le pire est à venir

Mhoni Vidente est devenu célèbre pour avoir donné d’incroyables prédictions d’événements de toutes sortes, du tremblement de terre au Mexique en juin 2020 à la mort de Diego Maradona. L’astrologue partage continuellement ses visions et, bien qu’elle n’atteigne pas toujours la cible, dans les dernières heures, c’était une tendance car il a obtenu quatre prédictions correctes en une semaine. La diseuse de bonne aventure a jeté à nouveau les cartes et averti que des temps difficiles arrivent pour le monde. Qu’a t’il dit?

La Cubaine a très bien réussi ces derniers jours car elle a prédit les chutes de neige à Monterrey, le tremblement de terre inattendu de 7,1 degrés à Tokyo et la tempête hivernale historique aux États-Unis. En outre, il a empêché la chute d’un président en Amérique latine et Ce dimanche, l’ancien président Carlos Menem est décédé en Argentine à l’âge de 90 ans.







Mhoni Vidente: quatre prédictions réalisées et une inquiétante à venir

Les prédictions de Mhoni sont un coup de pouce pour ses apparitions publiques. C’est pourquoi ses dernières prédictions sont devenues encore plus importantes et elles ne sont pas vraiment bonnes. L’astrologue a de nouveau parlé des catastrophes naturelles et a affirmé que le Mexique connaîtra une sécheresse jamais vue auparavant en mars.







En outre, il a prédit que le président des États-Unis, Joe Biden, prévoitea d’envahir les pays asiatiques, probablement la Corée du Nord ou la Birmanie. Il y a des mois, il avait également mis en garde contre une éventuelle attaque contre le chef de l’Etat et une confrontation très forte avec Donald Trump ce qui va conduire l’un de nous à la mort.

En revanche, pour l’émission, il a avancé de bonnes nouvelles: un Mexicain remportera un Oscar comme meilleur acteur ou comme meilleur réalisateur. À son tour, il a indiqué que Paris Hilton deviendra la mère de jumeaux et annoncera qu’elle se mariera, tandis que Madone vous pourriez souffrir de problèmes de santé dans les mois à venir.