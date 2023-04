Dunkin ‘ramene une saveur de café préférée des fans – de façon permanente

Chaque année, la saveur Dunkin’s Butter Pecan Swirl fait un bref retour au menu juste avant l’arrivée de l’été. Mais cette année, le favori des fans est là pour rester.

La chaîne de restauration rapide vient d’annoncer que la saveur populaire du café a gagné une place permanente sur son menu, juste à temps pour la Journée nationale de la noix de pécan.

À partir du 26 avril, Butter Pecan Swirl sera vendu toute l’année dans les restaurants Dunkin ‘à l’échelle nationale. Il était temps aussi, car les fans n’ont pas hésité à exprimer leur dévouement à la saveur depuis son introduction en 2013.

Il y a même une pétition Change.org exhortant l’entreprise à faire de la saveur un élément de menu permanent. Au moment d’écrire ces lignes, il compte 1 621 signatures sur son objectif de 2 500.

« La noix de pécan au beurre est tout simplement trop bonne pour ne faire qu’une brève apparition une fois par an », lit-on dans la description de la pétition. « Laissez BP rejoindre les rangs parmi French Vanilla Swirl, Moka et Caramel en tant qu’élément permanent ! »

Au cours des 10 dernières années, Butter Pecan Swirl a fait son apparition pendant une durée limitée chaque année, mais c’est comme les Nacho Fries de Taco Bell : une friandise éphémère qui disparaît en un éclair.

Selon un communiqué de presse de Dunkin ‘, c’est la deuxième saveur la plus populaire (la centrale électrique Pumpkin l’a battue).

Les clients de Dunkin sont toujours devenus fous de la saveur saisonnière, qui comprend des notes de noix de pécan rôties au beurre et de crème douce, et ils se sont fréquemment tournés vers les médias sociaux – que ce soit sur Twitter ou TikTok – pour demander à l’entreprise de le ramener pour de bon.

Maintenant, leurs prières ont enfin été exaucées et les clients peuvent commander la saveur dans plusieurs variétés, y compris le café chaud ou glacé, l’infusion froide, les boissons expresso, le café glacé ou le chocolat glacé. La société a même taquiné quelques nouvelles supplémentaires sur les noix de pécan à venir plus tard ce mois-ci.

À venir le 26 avril; Tourbillon de noix de pécan au beurre ! Clint Souffleurs / Dunkin’

C’est un jour heureux pour les fans de Butter Pecan Swirl, mais Dunkin’ a récemment brisé le cœur de certains clients en annonçant le retrait d’un autre élément de menu populaire : le Dunkaccino.

« Alors que nous nous concentrons sur l’innovation et la recherche de nouvelles façons de ravir les clients, nous évoluons continuellement notre menu dans le but d’offrir une expérience rapide et sans friction », a déclaré un porte-parole de Dunkin à 45secondes.fr.com à l’époque. « Le Dunkaccino est à la retraite pour l’instant , mais il y a toujours une chance pour son retour dans le futur. »

Le mois dernier, la société a également annoncé ses tout premiers tacos pour le petit-déjeuner, désormais disponibles sur les menus du pays.