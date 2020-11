Dragon Ball Super: Current Manga Arc se termine bientôt avec le chapitre 67

Après avoir parlé du dernier 65e chapitre du manga « Dragon Ball Super » la fusion la plus folle J’ai vu jusqu’à présent le combat de Goku contre le méchant Moro bientôt son apogée final. Cette année, le Arc de prisonnier de la patrouille galactique, le scénario actuel de la série, culmine dans sa grande finale.

Cela vient d’un message actuel sur le site officiel de la franchise « Dragon Ball ». Il dit le combat entre notre héros et son adversaire se termine dans le prochain 66e chapitre. Cela apparaît au Japon ce mois-ci dans le numéro de janvier du magazine V-Jump et dans ce pays sur le site Web de MANGA Plus.

Les travaux sur le nouveau Dragon Ball Super Manga Arc sont déjà en cours

De plus, le site Internet annonce que le scénario actuel du manga Terminé au chapitre 67 et sera publié en décembre 2020. Plus précis Détails au chapitre sont présents pas encore connu, mais après avoir survécu au combat contre Moro, nos personnages principaux pourraient peut-être s’offrir une petite fête.

Dragen Ball Super © 2015 par BIRD STUDIO, Toyotarou / Shueisha Inc.

Un nouvelle aventure Donc, Goku, Vegeta & Co. est très probable à partir de janvier 2021 attendre. Lors d’une interview, il a révélé pour la série manga éditeur responsable le V-Jump, « Victory » Uchida, il travaille actuellement (à partir d’octobre 2020) avec le créateur de « Dragon Ball » Akira Toriyama et le manga Toyotaro sur la section suivante histoire. Cependant, il n’a révélé aucun détail supplémentaire.

Très probablement que annonce le prochain scénario de «Dragon Ball Super» mi-décembre dans le cadre du « Jump Festa 2021 ». C’est un événement de la maison d’édition japonaise Shueishaqui a publié le manga. Toyotaro pointé à propos de son Compte Twitter déjà un Participation à la foire.

Tout d’abord, cependant, nous pouvons nous attendre à la grande finale du combat entre Son Goku et Moro. le Chapitre 66 du manga « Dragon Ball Super » apparaît dans ce pays le 20 novembre 2020 à 16 h à MANGA Plus avec traduction en anglais.

