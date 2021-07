Orgueil et Préjugés : c’est ainsi que sont ses protagonistes aujourd’hui

En 1813 et de manière anonyme, Jane Austin publia, pour la première fois, Orgueil et préjugé, l’une des premières comédies romantiques de l’histoire du roman. Avec le romantisme comme bannière, la vie d’Elizabeth Bennett et de M. Darcy est devenue l’une des plus connues de la littérature anglaise, catapultant l’auteur vers une renommée internationale.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, malgré l’avancée des temps, Orgueil et préjugé il a su rester dans la mémoire collective et ne pas perdre de poids ni d’importance pour l’histoire. En fait, il a été réécrit comme une comédie musicale de Broadway et, en 2005, il a été adapté pour le grand écran, devenant alors un symbole du romantisme et des films d’époque.

M. Darcy et Elizabeth Bennett. Photo : (IMDB)



A tel point qu’avec la connotation historique et classique du roman et du long métrage, désormais, Orgueil et préjugé ça deviendra une série. Sous le nom de Orgueil et Préjugés : une romance en expérimentation, la plateforme américaine Peacock a annoncé qu’elle travaillait déjà à la recherche de ses protagonistes, de leurs emplacements et, bien sûr, des costumes selon Regency England, où se déroule le roman.

C’est pourquoi, beaucoup se demandent si, avec l’arrivée de la série de cette histoire, ce seront Keira Knightley et Matthew Macfadyen, qui se mettront une nouvelle fois dans la peau d’Elizabeth Bennett et de M. Darcy. Les acteurs, tous deux d’origine anglaise, étaient ceux qui jouaient les protagonistes de l’adaptation cinématographique que le roman avait eue en 2005, mais avant que tout le monde ne se questionne, la plateforme a déjà donné une réponse.

La famille Bennett avec M. Darcy et ses amis. Photo : (IMDB)



Ils n’ont pas encore confirmé qui sera choisi pour assumer ces rôles emblématiques qui, en fait, ont marqué la vie de Knightley et Macfadyen. Mais, il y a une chose qui est sûre : ces artistes ont déjà ouvert leur carrière ailleurs et, depuis Spoiler, on vous racontera ce qu’il est advenu de la vie des deux.

La vie actuelle des protagonistes d’Orgueil et Préjugés :

Keira Knightley:

Née le 26 mars 1985 et âgée de seulement 36 ans, Keira Knightley est l’une des actrices les plus importantes de l’industrie cinématographique. Mais, même si cela faisait partie de Orgueil et préjugéSes rôles les plus importants ont été dans Pirates des Caraïbes, une saga dans laquelle elle est réapparue en 2006 dans le rôle d’Elizabeth Swann puis en 2007 elle est revenue pour jouer le même rôle dans Pirates des Caraïbes au bout du monde.

Keira Knightley. Photo : (Getty)



Et au fil des années, elle a mis la peau de personnages emblématiques comme Joan Clarke dans The Enigma Code en 2014. Puis en 2018 elle était dans Casse-Noisette et les Quatre Royaumes. Mais, sa dernière performance était en 2019 en tant que Katherine Gun dans Official Secrets.

Matthieu Macfadyen :

Né le 17 octobre 1974, Matthew Mcfadyen a été marqué par son rôle de Mr Darcy où il a parfaitement incarné ce personnage cultivé et timide à la fois. Mais, au fil des années, il a également connu plusieurs succès comme Robin des Bois où il a joué le rôle du Shérif de Nottingham en 2010.

Matthieu Macfadyen. Photo : (Getty)



Cependant, au-delà de ses rôles au cinéma, il a également participé à des séries télévisées, comme The Last Kingdom en 2015 où il a donné vie à Lord Uhtred. Et, sa longue carrière l’a conduit à remporter un BAFTA, un prix de caractère et de moralité dans le divertissement, et bien d’autres.