David Gordon Green se prépare pour une purification dans The Exorcist : Believer Set Photo

Un nouvel aperçu de la prochaine suite héritée de L’Exorciste taquine quel directeur David Gordon Vert a en réserve pour les fans d’horreur. Le nouveau film, doublé L’Exorciste : Croyant, se connectera au film original en ramenant Ellen Burstyn pour reprendre son rôle de Chris MacNeil. Une nouvelle image de plateau publiée par Blumhouse, vue ci-dessus, révèle Green sur le plateau, regardant par-dessus de curieuses marques au sol. La révélation de cet ensemble, qui se déroule apparemment dans une salle à manger, est le premier regard officiel sur le nouveau film dévoilé par Blumhouse.





Le nouveau film a été écrit par Green et Peter Sattler avec l’histoire de Green, Danny McBride et Scott Teems, le trio d’écrivains qui a écrit le scénario de la suite de 2021. Halloween tue. Dans L’Exorciste : CroyantLeslie Odom Jr (Hamilton) joue le rôle d’un père en détresse qui demande l’aide de Chris MacNeil lorsque sa fille est possédée par un démon, un peu comme la fille de Chris, Regan (Linda Blair), l’avait été dans l’original. Exorciste film. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Blair reviendrait en tant que Regan dans le film également, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé par Blumhouse.

L’Exorciste : Croyant met également en vedette Ann Dowd (Héréditaire), Lidya Jewett (Bonnes filles), Olivia Marcum, Raphaël Sbarge (Il était une fois), Jennifer Nettles (Go-Big Show), et Okwui Okpokwasili (Madeline de Madeline). Jason Blum produit aux côtés de David Robinson et James G. Robinson. Green et McBride sont producteurs exécutifs avec Coupler Samuelson et Stephanie Allain.

David Gordon Green lance une nouvelle trilogie d’horreur

Green a précédemment été directeur des trois tranches de Blumhouse’s Halloween trilogie, se terminant par celle de l’année dernière Halloween se termine. Le projet de L’Exorciste est de faire revivre la franchise de la même manière avec une nouvelle trilogie de films. Le producteur Jason Blum a expliqué que le plan consiste essentiellement à faire la même chose pour L’Exorciste qu’ils ont fait avec Halloween.

« Halloween, le premier film était génial, et le deuxième film était correct, et les autres n’étaient pas très bons. Et puis nous sommes arrivés et nous l’avons en quelque sorte re-jigger, et les gens l’ont aimé, alors j’espère que nous pourrons faire la même chose avec L’Exorciste « , a précédemment déclaré Blum à CinePOP. » Tout le monde pense que nous allons tomber sur notre visage, mais Je pense que nous avons le même cinéaste, le même scénariste, David Gordon Green et Danny McBride. Et je pense que nous allons réinventer L’Exorciste pour que ce soit frais, nouveau, différent, mais, vous savez, lié au premier film, mais aussi vraiment, vraiment effrayant. »

Le Exorciste La trilogie de films a été acquise par Universal et Peacock pour un accord qui aurait été d’environ 400 millions de dollars, il doit donc clairement y avoir de grands espoirs pour que la série d’horreur relancée réussisse. Blumhouse collabore également avec les détenteurs de droits Morgan Creek Entertainment sur le nouveau film, ainsi que sur les suites prévues. Si les films parviennent à faire aussi bien que les nouveaux Halloween films au box-office reste à voir.

L’Exorciste : Croyant sortira dans les salles de cinéma le 13 octobre 2023.