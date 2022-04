Elon Musk nie avoir eu un trio avec Amber Heard et Cara Delevingne

Le patron de Tesla a été entraîné dans les audiences de déposition de l’affaire et il est allé de l’avant pour garder son nom aussi éloigné que possible du drame.

Selon Page Six, il a été allégué dans l’affaire de diffamation que Musk, Heard et le mannequin Cara Delevingne avaient eu une relation à trois ou à trois en 2016.

S’adressant à Page Six, le milliardaire de la technologie a déclaré qu’il n’avait jamais été intime avec Cara et qu’elle le confirmerait.

En plus de faire taire les rumeurs sur sa vie amoureuse, il a également tenté de conseiller les deux acteurs en guerre.

« Concernant ce procès, je recommanderais à toutes les personnes impliquées d’enterrer la hache de guerre et de passer à autre chose », a-t-il ajouté.

« La vie est trop courte pour une telle négativité prolongée. Personne ne dira, une fois que tout sera fini, qu’ils auraient souhaité que la bataille judiciaire dure plus longtemps !

Depp affirme que l’éditorial a terni sa réputation et inévitablement nui à sa carrière.

Après avoir perdu son procès contre le journal britannique The Sun, Depp a également été invité à se retirer de son rôle de Gellert Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore.

Selon Deadline, James Franco, Paul Bettany et Elon Musk fourniront des témoignages virtuels, tandis que Peur et dégoût à Las Vegas L’actrice Ellen Barkin figure sur la liste des témoins potentiels de Heard, ainsi que des représentants de Disney et de Warner Bros.