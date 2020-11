Avec le départ de Trump, TikTok n’est plus en danger aux États-Unis

TikTok peut respirer, du moins pour le moment, car il pourra continuer à fonctionner normalement aux États-Unis.

Les restrictions américaines sur les entreprises chinoises auraient pu prendre fin avec le plus probable Départ prématuré de Trump de la Maison Blanche. L’un des plus bénéficiaires serait Huawei, mais pas le seul.

Selon le Wall Street Journal, le département américain du commerce a confirmé que ne fermera plus TikTok, afin que l’application chinoise puisse respirer facilement.

Une actualité attendue

En octobre dernier, une première décision de la Cour fédérale indiquait déjà que les préoccupations des États-Unis concernant les défaillances de sécurité de TikTok étaient dues à hypothèse sans fondements lourds, donc le département du commerce était dépassant leurs fonctions.

Maintenant avec le phrase publiée le 12 novembre Le département américain du Commerce a annoncé qu’il se conformait à l’ordonnance du tribunal fédéral et que, par conséquent, les restrictions sur Tik Tok sont suspendues jusqu’aux prochains développements juridiques.

Tik Tok est actuellement le l’application la plus téléchargée au monde et aussi celui qui facture le plus d’argent. Ses concurrents tentent de gagner des parts de marché avec des innovations, comme c’est le cas avec les dernières fonctionnalités mises en place par Instagram.

