Des images satellites pour aider aux efforts de conservation des éléphants en Afrique

Les écologistes ont commencé à utiliser l’imagerie satellitaire pour compter les éléphants depuis l’espace, une technique qui, selon les experts britanniques, aidera à protéger les populations menacées en Afrique. Des chercheurs de l’Université d’Oxford et de l’Université de Bath ont déclaré que l’utilisation d’algorithmes, d’apprentissage automatique et de technologie satellitaire pourrait remplacer les techniques actuelles utilisées pour compter les éléphants – un aspect critique de la conservation. « La population d’éléphants d’Afrique a chuté au cours du siècle dernier en raison du braconnage, des assassinats de représailles dus aux pillages de cultures et à la fragmentation de l’habitat », a déclaré Oxford dans un communiqué.

« Pour les conserver, il faut savoir où ils se trouvent et combien il y en a: une surveillance précise est vitale. »

Actuellement, la technique la plus courante pour étudier les populations d’éléphants dans les environnements de savane est le comptage aérien à partir d’aéronefs pilotés.

Les universitaires ont déclaré que les géomètres aériens peuvent être épuisés et sont parfois gênés par une mauvaise visibilité.

« La surveillance par satellite est une technique discrète ne nécessitant aucune présence au sol, éliminant ainsi le risque d’espèces dérangeantes ou préoccupantes pour la sécurité humaine lors de la collecte de données », ont-ils ajouté. « Un processus qui aurait autrefois duré des mois peut être achevé en quelques heures. »

Les scientifiques ont d’abord développé les techniques au parc national Addo Elephant en Afrique du Sud.

Les images, provenant d’un satellite en orbite à 600 kilomètres (environ 370 miles) au-dessus de la Terre, permettaient de relever plus de 5000 kilomètres carrés (près de 2000 miles carrés) de terres en un seul passage, capturées en quelques minutes.

Les scientifiques ont formé l’algorithme pour ne reconnaître que les adultes parmi un ensemble de données de 1000 éléphants dans le parc, puis ont découvert qu’il était également capable d’identifier les veaux.

Ils espèrent que ces technologies de conservation seront adoptées de toute urgence pour protéger la biodiversité mondiale.

