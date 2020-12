BLACKPINK partage celui qui dépense le plus d’argent dans le groupe

Le groupe de K-pop BLACKPINK est l’un des groupes les plus populaires au monde en ce moment. Les membres ont non seulement des fans adorés partout, mais ils ont également pu générer un bon revenu de leur travail. BLACKPINK s’ouvre maintenant un peu sur le sujet de l’argent et révèle qui dépense le plus d’argent dans le groupe.

Quelle est la valeur nette des membres de BLACKPINK?

Depuis leurs débuts, BLACKPINK a conquis le cœur des fans de K-pop du monde entier. Le groupe est non seulement populaire en Corée du Sud, mais également dans le monde entier. En tant que tels, ils peuvent gagner beaucoup d’argent grâce aux ventes de musique et aux billets de concert. De plus, leur popularité en fait également des stars très demandées pour les publicités.

Les membres de BLACKPINK ont conclu des accords avec des marques internationales comme Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Guess, Dior, Samsung, Kia et Adidas.

Selon IBTimes, Lisa est le membre le plus riche de BLACKPINK avec une valeur nette de 10 millions de dollars. C’est parce que vient de Thaïlande et y travaille aussi bien qu’en Corée. Les autres membres de BLACKPINK – Jennie, Jisoo et Rosé – ont une valeur nette d’environ 8 millions de dollars.

Quel membre dépense le plus d’argent dans le groupe?

Lors d’une récente visite à une émission de radio, BLACKPINK parle d’argent et révèle qui dépense le plus d’argent dans le groupe. Selon Jisoo, ce serait Lisa.

« Lisa achète beaucoup de nourriture lorsque nous commandons la livraison à notre dortoir », a déclaré Jisoo, comme l’a rapporté Koreaboo. «Elle a déjà un compte enregistré sur l’application mobile, c’est donc elle qui doit payer. Nous mangeons bien, merci Lisa.

Lisa aurait été trompée sur 800000 € par un ancien manager

Lisa semble bien se porter financièrement, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a jamais eu de problèmes d’argent. En juin 2020, il a été rapporté qu’elle s’était retrouvée victime d’un stratagème d’un ancien manager, qui avait réussi à la tromper sur 1 milliard de wons coréens (soit 800000 dollars).

Comme rapporté par AllKpop, l’ex-manager en question – appelé «A» – avait travaillé avec le groupe depuis leurs débuts en 2016. Il semblait que «A» était une figure de confiance dans la vie de Lisa, et quand ils ont demandé à Lisa de l’aider à investir dans l’immobilier, la rappeuse BLACKPINK a donné une partie de son argent.

«Selon certaines sources, ‘A’ a dit à Lisa qu’ils rechercheraient des opportunités d’achat immobilier et lui a demandé 1 milliard de KRW. Après que Lisa ait fourni le montant à «A», «A» aurait fait sauter le montant au jeu », a écrit le média.

Dans un communiqué publié par YG Entertainment, la société a indiqué que «A» avait remboursé à Lisa une partie de l’argent emprunté et «rembourserait le reste du montant en conséquence». De plus, ils ne travaillaient plus dans l’entreprise.

YG Entertainment a également partagé des mots d’excuses pour cet événement malheureux, en disant: «Nous aimerions incliner la tête pour nous excuser d’avoir causé de graves préoccupations à de nombreux fans qui aiment nos artistes. Nous sommes actuellement très déconcertés par les actions de ‘A, profitant mal de la confiance d’un artiste; nous ressentons le poids important de la responsabilité et la mauvaise direction de cela. Nous préparerons des mesures préventives pour garantir qu’un tel événement préoccupant ne se reproduise plus. »