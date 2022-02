Un père trompe sa femme en lui faisant croire que son bébé avait disparu après l’avoir laissé dans sa voiture

Un père s’est tourné vers Reddit après qu’un conflit avec sa femme l’ait laissé inquiet s’il avait mal agi.

Le subreddit « AITA » ou « Suis-je le trou A ** » est conçu pour que les utilisateurs viennent publier des désaccords qu’ils ont traversés, avec la possibilité d’obtenir des points de vue extérieurs sur la situation.

Le père se sentait en conflit après s’être disputé avec sa femme au sujet de la sécurité de leur fils.

Il avait convaincu sa femme que leur bébé avait disparu après avoir remarqué qu’elle le laissait seul dans la voiture.

Ce père commence à expliquer cette histoire surprenante avec le contexte menant à l’incident.

Deux mois auparavant, il avait découvert que sa femme avait une habitude qui l’inquiétait profondément. Elle laissait souvent leur bébé dans la voiture lorsqu’elle courait à l’intérieur pour des courses relativement rapides.

Dans son message, il a écrit sur une conversation qu’ils ont eue, essayant de décider où trouver de la nourriture. Il a suggéré un service au volant parce que ce serait plus facile avec le bébé, mais elle a dit que ce n’était pas nécessaire.

Il a écrit: «Elle m’a dit que ce n’était pas grave de laisser le bébé dans la voiture pour courir et le ramasser très vite. Je n’avais aucune idée qu’elle ait jamais fait ça.

Il s’est rendu compte qu’elle faisait cela depuis la naissance de leur bébé lorsqu’elle a dû courir pour de courtes courses, et il a été choqué. Il a écrit que bien que leur quartier ne soit pas très dangereux, ce n’est pas non plus le plus sûr.

Plus tard, dans un montage, il précise que sa femme laisse également la voiture allumée, afin qu’elle puisse garder le chauffage ou la climatisation allumés.

Le père a partagé qu’après l’avoir confrontée et lui avoir demandé de ne pas le faire, « elle m’a dit qu’elle n’avait jamais cessé de penser aux dangers potentiels et qu’elle arrêterait de le faire ».

Pendant un moment, c’est tout ce qu’il y avait dans l’histoire. Mais un jour, alors qu’il rentrait chez lui, il a vu la voiture de sa femme garée devant une station-service près de chez eux.

Il a décidé de s’arrêter et de dire bonjour et de prendre de la nourriture, alors il s’est arrêté et s’est garé.

Cependant, lorsqu’il a commencé à marcher, il s’est rendu compte que leur fils était de nouveau seul dans la voiture dans son siège auto. Il a dit, « la voiture n’était même pas verrouillée. »

Quand il a vu son fils laissé dans la voiture, il était furieux et a écrit : « Je ne sais pas ce qui m’a pris.

Il voulait montrer à sa femme ce qui pourrait arriver si elle continuait à faire ça, alors il a pris son fils et l’a mis dans sa propre voiture, se garant plus loin.

Il a écrit: « Il lui a fallu SIX MINUTES pour apparaître. »

Cependant, elle a été ébranlée par sa « leçon ». Il a dit: « Quand elle a vu qu’il était parti, elle a semblé stupéfaite pendant une seconde, puis a commencé à regarder frénétiquement autour d’elle et à pleurer. »

Le père a insisté dans son message sur le fait que la mascarade n’a pas duré longtemps. Selon lui, il est arrivé en voiture dès qu’elle a sorti son téléphone.

Il lui a montré que leur fils était en fait dans sa voiture, mais alors qu’elle était soulagée au début, elle est rapidement devenue furieuse contre lui, l’ignorant le reste de la journée.

Le lendemain, elle a essayé de lui faire s’excuser auprès d’elle, mais il n’était pas d’accord et voulait qu’elle s’excuse à la place.

Devant cette impasse, il est allé demander un troisième avis aux milliers d’utilisateurs de l’« AITA » de Reddit.

Reddit a voté que le mari n’était « pas le trou du cul ».

Malgré l’élément choquant de la situation qu’il a tiré sur sa femme, bon nombre des commentaires les plus appréciés ne pensaient pas que le mari était le trou ** dans cette situation – la plupart des commentateurs étaient beaucoup plus préoccupés par la sécurité du bébé si la mère continue à le laisser dans la voiture.

Même si le père a précisé que sa femme laisse la voiture en marche avec le chauffage ou la climatisation en marche, de nombreux commentateurs n’étaient pas convaincus que cela signifiait que c’était sans danger pour le bébé sans surveillance.

Ils ont souligné plusieurs autres risques encourus qui ont donné du mérite à la perspective du mari.

Pendant ce temps, l’une des choses les plus accablantes pour de nombreux utilisateurs qui ont répondu était que la mère avait précédemment promis d’arrêter, et pourtant elle a continué à le faire contre la volonté du père.

Enfin, bien que Reddit n’ait pas entendu de mise à jour sur leur conflit, nous ne pouvons qu’espérer que des milliers de votes et de voix en ligne signifieront que leur bébé ne sera pas seul dans une voiture pendant très, très longtemps.

Amanda Hartmann est rédactrice et stagiaire éditoriale chez YourTango qui écrit sur l’actualité et le divertissement.