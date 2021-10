Encanto accueille la superstar colombienne mondiale Maluma dans le casting

Walt Disney Animation Studios accueille la superstar latine mondiale Maluma au Encanto casting de voix. Maluma prête sa voix à l’idole de la ville, Mariano, le futur fiancé de la sœur parfaite et posée de Mirabel, Isabela. Maluma s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle, déclarant: « Je suis fier de faire partie de cette belle histoire! » @maluma rejoint le casting de #Encanto dans le rôle de Mariano, l’idole de la ville ! A voir dans les salles ce Thanksgiving ! »

« Encanto est un film tellement magique », a déclaré Maluma. « Je viens de Colombie et l’histoire parle d’une famille colombienne. Je suis fier de faire partie de cette belle histoire. Cela signifie tellement pour moi car je suis très passionné par le partage des valeurs culturelles et de l’histoire de mon pays à l’échelle mondiale. »

Les fans sont gonflés à bloc ! Beaucoup ont fait écho aux sentiments, « NICE !!!!! C’est fou à quel point il ressemble à son homologue animé. De plus, je pense qu’il va recevoir beaucoup de fan art par des gens assoiffés sur Twitter lol »

Si vous avez raté la bande-annonce, c’est parti ! Ça va être un succès !

Apportant une présence indéniable et un son mémorable à la scène, Juan Luis Londoño Arias, connu de ses fans sous le nom de Maluma, est monté en flèche sur la scène musicale au cours des 10 dernières années. Née et élevée à Medellín, en Colombie, la puissance du chant, de l’écriture de chansons et du théâtre s’est implantée sur les marchés américain, asiatique, latino-américain, européen et du Moyen-Orient. Il a sorti six albums studio, dont son plus récent, « #7DJ – Seven Days in Jamaica », et a été récompensé par les Latin Grammys, Billboard et Latin Billboard Awards, les VMA et MTV, entre autres. L’année prochaine, Maluma poursuit sa carrière d’acteur dans Épouse-moi, aux côtés de Jennifer Lopez, Sarah Silverman, Jimmy Fallon, Utkarsh Ambudkar et Owen Wilson.

Le film d’animation Disney raconte l’histoire des Madrigals, une famille extraordinaire qui vit dans un endroit merveilleux et charmant appelé Encanto. Chaque enfant a été béni avec un cadeau magique qui lui est unique, chaque enfant sauf Mirabel. Mais lorsque la maison familiale est menacée, Mirabel peut être leur seul espoir.

La distribution de voix comprend également Stephanie Beatriz dans le rôle de Mirabel; María Cecilia Botero dans le rôle de la grand-mère de Mirabel, Alma alias Abuela; John Leguizamo dans le rôle de l’oncle Bruno de Mirabel; Angie Cepeda et Wilmer Valderrama en tant que parents de Mirabel, Julieta et Agustín; et Diane Guererro et Jessica Darrow en tant que sœurs de Mirabel, Isabela et Luisa. Carolina Gaitán et Mauro Castillo en tant que tante et oncle de Mirabel, Pepa et Félix prêtent également leurs voix; et Adassa, Rhenzy Feliz et Ravi Cabot-Conyers en tant que cousins ​​de Mirabel Dolores, Camilo et Antonio, respectivement.

Encanto contient de toutes nouvelles chansons de Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Moana) et est réalisé par Jared Bush (co-réalisateur Zootopie) et Byron Howard (Zootopie, Emmêlé), co-réalisé par Charise Castro Smith (scénariste La mort d’Eva Sofia Valdez), et produit par Yvett Merino, pga et Clark Spencer, pga Castro Smith et Bush sont les scénaristes du film. Germaine Franco a composé la partition originale. Studios d’animation Walt Disney Encanto ouvre en salles le 24 novembre 2021.

