Bridgerton 2 : Netflix a donné les clés pour connaître la nouvelle version d’Anthony, le personnage de Jonathan Bailey

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton Il est sur le point de sortir, mais il aura de nombreux changements et, parmi eux, les attitudes d’Anthony, le personnage de Jonathan Bailey. Vue!

©NetflixJonathan Bailey comme Anthony

La deuxième saison de Bridgerton Il arrivera sur Netflix le 25 mars après un an d’attente pour les fans. La série, basée sur les livres de Julia Quinn, revient avec de nouveaux épisodes qui vont tout changer. En effet, à cette occasion, qui sera le grand protagoniste de l’histoire est Anthony, le premier-né de la famille et qui est joué par Jonathan Bailey de la première édition.

Comme on le sait, les livres de Quinn sont centrés sur chaque frère et, par conséquent, Netflix n’a pas hésité à suivre son histoire. En effet, la première partie de Bridgerton Le succès a été tel que la fiction a déjà été renouvelée non pas pour une, mais pour trois saisons supplémentaires. Même si, à cette occasion, l’accent est mis sur ce qu’il adviendra du vicomte et sa recherche de l’amour pour continuer la lignée familiale.

A tel point que, vu l’angoisse des fans due à la proximité des nouveaux épisodes, Netflix vient de dévoiler les clés idéales pour connaître la nouvelle version d’Anthony. A l’image de la présentation qu’ils ont faite de Kate Sharma, du personnage de Simone Ashley et de l’intérêt amoureux du protagoniste, c’est par le biais d’Instagram qu’ils ont diffusé cette information. Avec une vidéo dans laquelle Bailey est vu caractérisé dans son rôle et avec la voix off de Lady Whistledown, c’est ainsi que tout sur ses nouvelles attitudes est connu.

« Lord Anthony Bridgerton est un coureur de jupons. Cependant, cette saison, il semble que le célibataire le plus éligible de Mayfair soit entré sur le marché.», commence à expliquer Whistledown. Puis il ajoute : « Peut-être, le vicomte a-t-il décidé de changer ses habitudes ? Il faudra certainement plus que son beau rasage de près et son sourire pimpant pour convaincre cet auteur. Mais je dois dire que je suis intrigué”.

Autrement dit, avec les mots de Whistledown, le personnage incarné par Nicola Coughlan, une chose est claire : Anthony devra redoubler d’efforts et ne pas se laisser guider par son attrait physique s’il veut trouver un partenaire. C’est que, comme le montre la bande-annonce diffusée par Netflix, son véritable amour sera difficile à convaincre. Mais comment se termine son histoire ? C’est quelque chose qui sera connu le 25 mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂