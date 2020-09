Roglic: “Mes coéquipiers ont fait un excellent travail et m’ont mis dans une position parfaite”

, 1 sept. () –

Le cycliste slovène Primoz Roglic, originaire du Jumbo-Visma, s’est félicité de sa victoire ce mardi dans la quatrième étape du Tour de France et de la première belle arrivée de la course et a remercié ses coéquipiers de l’avoir laissé “en parfaite position” pour le lui décerner. .

“Mes coéquipiers ont fait un excellent travail et m’ont laissé dans une position parfaite pour chercher la victoire. J’ai pu courir un grand sprint et l’emporter, donc je me sens heureux”, a fêté Roglic dans des déclarations recueillies par le site Web du Tour.

Le vainqueur du dernier Tour d’Espagne a reconnu que c’était “une étape difficile et assez rapide”, mais a admis qu’il était “déjà remis” de la chute qui lui avait fait quitter le Criterium du Dauphiné alors qu’il était en tête. “Chaque jour, je me sens un peu mieux et c’est super de refaire du vélo. Déjà dans la deuxième étape, je voyais bien que j’allais bien”, a-t-il avoué.

De plus, il a assuré qu’il s’en fichait que le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) continue en tant que leader. “Ce sont les nouvelles que je dois accepter, mais je m’en fiche. Ce fut une bonne journée, nous avons atteint le but en toute sécurité et nous avons remporté une belle victoire”, a-t-il déclaré.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂