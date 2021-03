La dure confession intime de Miguel Herrán, star de La Casa de Papel

Miguel Herran Il est l’un des acteurs hispanophones les plus populaires au monde et il a toujours quelque chose à mettre son nom à l’honneur, comme lorsqu’il a raconté une expérience effrayante dans une maison hantée, une anecdote qu’il a regretté plus tard d’avoir révélée, ou les problèmes personnels qui l’ont amené à faire partie de « Le braquage d’argent », la série à succès Netflix. Dans ce cas a partagé une histoire intime qui a choqué ses fans.

L’interprète de ‘Río’ dans le programme espagnol, qui travaille sur sa cinquième et dernière saison, a publié une photo de lui-même sur le réseau social Instagram pour ses 13,6 millions d’abonnés, dans laquelle dans la description il montre son amour pour sa mère et montre un chapitre inconnu de sa vie: l’absence de son père dans son enfance.

«C’était l’année 1999 … Ma mère était toujours avec moi, elle a pris soin de moi et m’a défendu contre tout. Elle a toujours tout donné pour son fils. C’est une vraie MÈRE. Dont les majuscules sont trop petites pour décrivez-la … Par contre … mon père n’était jamais là. Je ne sais même pas comment il est physiquement … Je n’ai que le souvenir d’une gifle, d’un jus de tomate, d’un lejoj et de ce quad « nota-t-il au début de la lettre.

Continu: « Mère. Je promets de prendre soin de toi comme tu le mérites, comme tu as pris soin de moi et comme père ne s’est jamais occupé de nous. » Après la dédicace, il a ajouté: « Manolo (mon père) si un jour tu vois tel ou tel message te vient … Sache que je ne te déteste ni ne garde rancune … Je suppose que tu ne peux pas détester un étranger « . Il a immédiatement reçu des milliers de commentaires de collègues et de fans, ce qui a conduit à la publication. plus de 600 mille likes.

L’histoire dure de Herran se termine par une demande adressée à un certain secteur de la population qui se trouve dans une situation similaire à la sienne: « Si par hasard un père ou une mère célibataire voit cela et a des doutes quant à savoir si un enfant peut être élevé seul. Oui! Vous pouvez! Il suffit d’être là, d’écouter et d’en avoir envie! ».