Benedict Cumberbatch n’a pas lu le script complet de Spider-Man: No Way Home

Benedict Cumberbatch est un habitué des secrets de Marvel, ayant apparemment été nommé pupille de Tom Holland pour s’assurer que l’acteur de Spider-Man n’a accidentellement laissé aucun spoiler. Quand cela vient à Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le couple a fait un certain nombre d’interviews avant la sortie du film dans quelques semaines et bien sûr, tout le monde veut poser des questions très approfondies sur les événements du film et son impact sur l’avenir du MCU. Cependant, dans une interview avec USA Today, Cumberbatch a révélé que, dans une certaine mesure, il ne pouvait tout simplement rien révéler car il n’avait pas lu l’intégralité du script.

« Vous savez que c’est une impasse, mais je peux vous dire ceci : c’est un film tumultueux », a déclaré Benedict Cumberbatch lorsqu’on lui a demandé de divulguer une partie du contenu inconnu du film. « Je ne veux rien révéler – et je n’ai pas lu le script en entier ! Je l’ai fait exprès parce que je veux juste faire le tour. »

Depuis sa première apparition dans l’univers cinématographique de Marvel en tant que sorcier suprême, Benedict Cumberbatch est passé d’un nouveau personnage à un pilier central de la franchise, et est devenu une sorte de mentor et une source d’aide pour Peter Parker depuis la mort de Tony Stark. a mis son personnage au premier plan en ce qui concerne l’évolution du multivers et ce qui va arriver dans les deux prochaines années de la série Marvel. Quand il s’agit d’éviter les spoilers, Cumberbatch a suffisamment d’expérience avec Doctor Strange pour ne tomber dans aucun des pièges tendus par les enquêteurs, mais il n’y a pas de meilleur moyen de nier tout savoir que de ne rien savoir.





Au fil des ans, Marvel s’est donné beaucoup de mal pour alléger une partie du fardeau des acteurs en ne distribuant que les sections pertinentes du scénario, en leur faisant enregistrer des prises alternatives ou même de fausses prises, et parfois en filmant les acteurs individuellement afin qu’ils ne soient jamais en fait dans la même pièce pendant le tournage, les images étant ensuite manipulées selon les besoins en post-production. Bien qu’il y ait des fans intenses qui veulent juste tout savoir le plus tôt possible, il y a quelque chose qui vient du secret excessif de Marvel qui signifie généralement que lorsque le film sort, ceux qui veulent aller au cinéma ne savent pas exactement ce qui est va se passer et comment l’histoire se terminera.

En terme de Spider-Man : Pas de chemin à la maison, nous savons quels anciens ennemis de Spider-Man figureront, nous savons qu’il semble que nous allons enfin voir ce qui fait sortir le multivers de la chronologie de Marvel, et nous sommes à peu près certains que les précédents Spider-Men figureront dans le film. Au-delà de cela, on sait très peu de choses sur l’histoire réelle et les rebondissements qu’elle est susceptible de prendre. Compte tenu de la durée de près de deux heures et demie du film, il y a beaucoup d’espace inconnu à combler lorsque le film arrivera dans les salles le 17 décembre.









