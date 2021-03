Date de sortie, possibilités et statut de renouvellement de Pet Season 2

La saison 1 de l’animal a marqué une journée de joie parmi ses fans. C’est Geno Studios qui a pris l’autorité de l’adaptation manga en anime. Le 5 janvier 2020 n’était rien de moins qu’un rêve devenu réalité pour les fans de Pet avec la diffusion de son premier épisode. Mais c’est assez tôt que la saison 1 a marqué sa fin le 30 mars de la même année avec son 13e épisode. Depuis lors, les fans attendent la saison 2 de Pet avec beaucoup d’espoir. Mais y a-t-il une chance d’une suite de cet anime? La vérité n’est toujours pas connue. Avant d’en parler davantage, nous aimerions vous donner un aperçu de la première saison.

Tout sur Pet Saison 1

C’est l’hiver 2020 qui a vu l’arrivée de cet anime étrange mais fascinant. Ce thriller mystérieux est resté incompréhensible et sous-estimé en raison de sa qualité d’animation. Peut-être que la plus faible popularité des studios Geno était une autre raison derrière la note moyenne de cet anime. Dans l’ensemble, la saison 1 n’a pas été en mesure d’attirer une attention considérable des téléspectateurs, même après avoir eu une intrigue croustillante.

L’histoire parle d’une troupe de personnes douées capables de lire dans les pensées des gens et de manipuler leurs souvenirs. Hiroki, Satoru et Tsukasa sont des personnes douées du même potentiel et travaillant sous les ordres de Katsuragi. Ils travaillent comme un manipulateur dans le monde souterrain pour cacher des souvenirs de personnes concernant des crimes comme un assassinat.

Satoru, un animal de compagnie d’un autre manipulateur Hayashi, ne sait pas où se trouve son maître. Tout ce qu’il veut, c’est vivre une vie ordinaire avec Hayashi à ses côtés. Hiroki est une autre personne avec la même capacité, obsédée par Tsukasa, un manipulateur comme lui. Hiroki rêve toujours de passer sa vie en paix avec Tsukasa dans des circonstances normales.

Tsukasa est un autre animal de compagnie qui travaille pour la même entreprise que ces gars-là. Elle a toujours détesté les gens pour avoir sous-estimé ses capacités. Tout ce qu’elle veut, c’est créer une vie meilleure et plus facile pour les gens qui lui ressemblent.

Limités par leurs propres besoins et limites, ils travaillent sous la direction d’un chef, ce qui en fait un animal de compagnie. Le nom de cette série montre que les personnes ayant des capacités surnaturelles ne sont que des animaux de compagnie. Il s’agissait donc de la première saison de Pet. Bien que l’anime n’ait pas pu faire irruption dans la liste des émissions à succès, il a fait des fans inconditionnels après la première saison.

Vous pouvez diffuser la première saison de l’anime Pet sur AMAZON.

Y aura-t-il une saison 2 pour animaux de compagnie?

Il semble que Ranjō Miyake n’est toujours pas convaincu de passer au prochain volume du manga. Il est très clair après la première saison que les studios d’animation ne préféreront pas une suite. Les fans de manga de Pet considèrent l’adaptation d’anime comme assez ordinaire. Même si Ranjō Miyake choisit d’écrire un autre volume de Pet, on ne sait toujours pas s’il obtiendra une adaptation d’anime ou non.

C’est en 2002 que le premier volume de ce thriller psychologique est sorti. Le manga a été publié par Shogakukan en 5 volumes de début 2002 à décembre 2003. Enterbrain a opté pour la publication de l’édition remasterisée de ces cinq volumes en 2009. Le manga a gagné un trafic appréciable qui a conduit à son adaptation en anime en 2020.

#pet_anime JDFHDJS SOMMES NOUS GNA OBTENIR UNE SAISON 2 OU pic.twitter.com/iP3zSf1i9Q – ame (@ashiyans) 31 mars 2020

Si vous aimez regarder l’anime seinen, Pet peut être une excellente option à considérer. Vous pouvez facilement trouver cet anime sur Amazon Prime Video dans la version japonaise et en profiter au maximum avec les sous-titres. Il n’y a aucune chance que la version doublée arrive de si tôt.

Date de sortie de la saison 2 de Pet

Pour le moment, il n’y a pas de mise à jour officielle provenant du studio. Cependant, ce n’est qu’une question de temps, jusqu’à ce que nous en obtenions un. Selon nos spéculations, Pet Season 2 sortira fin 2022.