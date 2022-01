Les GLAAD Media Awards nominent Chucky pour l’inclusion queer

Chucky, la suite télévisée du Un jeu d’enfant franchise, a été nominée dans la catégorie « Nouvelle série télévisée exceptionnelle » pour la 33e édition des GLAAD Media Awards. Car il montre « des représentations justes, précises et inclusives des personnes et des problèmes LGBTQ ». Chucky et les autres nominés ont été annoncés le mercredi 19 janvier.

« Les médias peuvent créer un changement positif et les nominés de cette année représentent des projets, des histoires et des créateurs puissants qui ont changé la culture de manière positive et éclairé le public avec de nouvelles histoires LGBTQ percutantes », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente et chef de la direction de GLAAD. «Il y a plus de nominés cette année que jamais auparavant, mettant en évidence un paysage croissant de visibilité LGBTQ et rappelant le rôle essentiel que le cinéma, la télévision, la musique, le journalisme et d’autres formes de médias peuvent jouer dans l’acceptation croissante des LGBTQ dans le face aux attaques en cours contre notre communauté.

L’émission met en vedette Zackary Arthur dans le rôle de Jake Wheeler, un adolescent gay et artiste résidant à Hackensack, New Jersey. Il finit par avoir affaire à plusieurs poupées Good Guy qui ont été possédées par le tueur en série Charles « Chucky » Lee Ray (Brad Dourif). Le personnage de Jake est en fait basé sur la vie du créateur de la série, Don Mancini, ouvertement gay. Mancini a écrit tous les Un jeu d’enfant films avant de devenir le réalisateur de Graine de Chucky, Malédiction de Chucky, Culte de Chucky, et finalement créer l’émission de télévision.

le Un jeu d’enfant La franchise est depuis longtemps favorable aux LGBTQ. L’icône queer Jennifer Tilly apparaît également dans le rôle important de l’amant de Chucky et accomplit Tiffany Valentine. Il y a aussi le personnage principal de Graine de Chucky est Glen (Billy Boyd), la progéniture fluide de Chucky, nommée en référence au film d’Ed Wood Glen et Glenda. Ils ne sont pas encore apparus dans la série à moins que certaines théories de fans ne soient correctes. Pourtant, Mancini a fortement indiqué qu’ils réapparaîtraient quelque part le long de la ligne à l’avenir.

«Après des décennies d’exclusion, de mise à l’écart ou de déformation des personnages LGBTQ à la télévision, il est incroyablement puissant de voir combien de séries ont introduit des personnages et des scénarios LGBTQ frais, percutants et pleinement développés au cours de leur première saison, dont beaucoup étaient parmi les plus émissions bien-aimées de l’année », a également déclaré Ellis dans un communiqué. « L’introduction de la catégorie Nouvelles séries télévisées exceptionnelles reconnaît les émissions et les créateurs qui bénéficient de l’inclusion LGBTQ dès le début, et encourage les autres showrunners à inclure des personnages et des histoires LGBTQ qui éclairent et divertissent dans de nouveaux projets. »

Chucky n’est pas la seule propriété liée à l’horreur à avoir été nominée par GLAAD cette année. L’heure du spectacle Vestes jaunes, un spectacle qui mélange l’horreur avec plusieurs autres genres, a également été nominé dans la même catégorie. de Netflix Rue de la peur La trilogie a également été nominée pour « Meilleur téléfilm ».

« Les cérémonies des GLAAD Media Awards, qui financent le travail de GLAAD pour accélérer l'acceptation des LGBTQ, se tiendront à Los Angeles au Beverly Hilton le samedi 2 avril 2022 et à New York au Hilton Midtown le vendredi 6 mai 2022. »





