Cyberpunk 2077: livré sur 2 disques, 70 Go de stockage sur PS4 et Xbox One

Le jeu de rôle de science-fiction est prévu pour le 10 décembre 2020 Cyberpunk 2077 apparaissent enfin après plusieurs quarts de travail. Si le développeur polonais CD Projekt RED peut vraiment garder la nouvelle date de sortie cette fois, ne peut être dit avec certitude pour le moment que par certains des hauts employés de l’entreprise.

Dans tous les cas, ils semblent se préparer pour le lancement, comme le montrent les fuites de matériel promotionnel et de marchandise.

Un employé a maintenant enregistré le contenu d’une boîte sur Reddit sur une image, qui se compose de divers objets.

Encore plus excitant que les ballons et Cie est la boîte de la version commerciale PS4, qui a trouvé son chemin vers le public sur Twitter. Après tout, il y a des informations intéressantes à ce sujet qui n’ont pas encore été divulguées. D’une part, il nous révèle le contenu de la boîte:

2 disques Blu-Ray

Recueil mondial

autocollant

Cartes postales

Carte du monde du jeu

Accès au contenu numérique

Au dos de la boîte, vous pouvez également voir que la version PS4 de « Cyberpunk 2077 » nécessitera au moins 70 gigaoctets d’espace libre sur le disque dur. Cette information n’est pas nouvelle, cependant, car le développeur a déjà partagé le en septembre de cette année Spécifications du jeu.

Il est actuellement difficile de savoir si les deux Blu-Rays sont nécessaires pour l’installation du jeu de rôle.

Premier matériel de jeu sur Xbox Series X

Dans le cadre d’une édition spéciale du format Night City Wire, CD Projekt RED propose les premiers clips de gameplay sur les deux consoles Xbox One X et Xbox Series X montré. Nous avons inclus la vidéo sous ces lignes. Jeudi prochain (19 novembre 2020), la cinquième diffusion en direct de «Cyberpunk 2077» aura également lieu.

Ici surtout le personnage Johnny Silverhand, joué par l’acteur Keanu Reeves, et la musique du jeu de rôle de science-fiction est au centre.

Cyberpunk 2077 devrait sortir le 10 décembre 2020 sur PS4, Xbox One et PC, ainsi que sur les trois consoles de nouvelle génération Xbox Series S, Xbox Series S et PS5. Une version améliorée pour PS5 et Xbox Series X sera soumise dans l’année à venir.

