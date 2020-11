Qui est Michael B. Jordan rencontre? Détails sur sa vie amoureuse très privée

Enfin, quelque chose de bien se passe en 2020.

Panthère noire star Michael B.Jordan a été nommé Magazine de personnes ‘s Sexiest Man Alive, et pourrait-il y avoir quelqu’un d’autre qui mérite plus ce titre?

Alerte spoiler: non, il ne pouvait pas y en avoir.

Avec le titre toujours convoité, cependant, viennent des spéculations sur sa vie amoureuse, et Michael B.Jordan – qui est connu pour garder ses relations silencieuses au public – ne fait pas exception à cette règle.

Qui sort avec Michael B. Jordan?

Lisez la suite pour découvrir tous les détails sur l’homme le plus sexy du monde en 2020 et sa vie amoureuse.

Michael B. Jordan et Tessa Thompson sont liés depuis des années.

La co-star de Jordan, Tessa Thompson, est liée à l’acteur depuis leur apparition dans Credo et Credo II ensemble.

La paire a instantanément déclenché des rumeurs de rencontres en raison de leur incroyable chimie à l’écran, et les fans espéraient que leur chimie était tout aussi torride hors écran.

Cependant, Jordan a attribué sa chimie folle à l’écran et celle de Thompson au fait qu’ils sont juste de très bons amis et à l’aise l’un avec l’autre.

«La chimie à l’écran est un témoignage pour nous en tant qu’amis», dit-il.

«Nous sommes très à l’aise les uns avec les autres, très honnêtes. Vous savez, elle est super créative, franche et intelligente, et c’est comme travailler avec votre amie », a-t-il ajouté.

Selon la rumeur, Lupita Nyong’o et Michael B. Jordan seraient un objet.

Les fans ont eu leurs espoirs après la rumeur selon laquelle Jordan sortirait avec lui Panthère noire co-star, Lupita Nyong’o en 2018; cependant, l’ancien La parentalité star a fait taire les rumeurs assez rapidement.

«Ils écrivent leur propre feuilleton qu’ils veulent voir se produire», a-t-il déclaré. « Moi et Lupita? Je l’aime à en mourir. Belle fille, très talentueuse. Les gens écrivent leurs propres récits – je n’ai aucun contrôle là-dessus. »

Snoh Aalegra et Michael B.Jordan ont alimenté les rumeurs d’amour après qu’il ait joué dans son clip.

En 2019, Michael B.Jordan et la pop star suédoise Snoh ​​Aalegra ont été liés après avoir joué dans son clip vidéo torride pour sa chanson à succès, «Whoa».

« Je le connaissais avant et c’était juste quelque chose qui se passait de manière organique, il est la personne parfaite pour cela, donc je l’ai fait arriver », a-t-elle déclaré à propos du casting de Jordan comme la star de son clip.

«C’est en fait un très grand fan de ma musique et il a vraiment adoré cette chanson», a-t-elle ajouté. «Depuis la sortie de l’album, il le soutient, c’est donc une chose naturelle de le faire.

Aalegra a également révélé que Jordan était super professionnel sur le plateau et était ravi de leur chimie.

« Il m’a fait me sentir vraiment à l’aise, donc ça s’est vraiment bien passé », a déclaré Snoh.

«Nous avons juste déjà de la chimie, donc ce n’était pas difficile. C’est un pro et tellement incroyable dans ce qu’il fait que vous vous sentez naturellement à l’aise », a-t-elle poursuivi.

Malgré toutes les rumeurs d’amour, Michael B. Jordan maintient qu’il est célibataire.

Dans une interview en 2018, il a également déclaré qu’il ne savait pas exactement ce qu’est la datation.

«Ma carrière est géniale. Ça va très bien. Il y a d’autres endroits dans ma vie qui me manquent, dit-il.

«Je suis très mature et avancé dans de nombreux domaines de la vie. Les rencontres peuvent ne pas en faire partie. Ma vie personnelle ne l’est pas. Je ne sais pas vraiment ce qu’est la datation.

Michael B. Jordan a ensuite expliqué pourquoi il garde sa vie amoureuse si privée.

Dans la même interview, Jordan a expliqué pourquoi il était rarement vu en public avec une future petite amie.

«Je pourrais vous rencontrer, tout de suite, boum, ici. Moi et toi assis ici en train de refroidir, peu importe. Repas, peu importe. Quelqu’un pourrait être là-bas, voir ça. Et tout d’un coup, tu es ma fille maintenant. Alors ils vont parler de vous, ils vont découvrir qui vous êtes. Ils vont découvrir ce qu’est votre Instagram, ils vont nous trouver là-dedans. Et tout le fan club et tous les autres vont découvrir qui vous êtes, et maintenant vous et moi sommes pour toujours associés l’un à l’autre. Alors maintenant, comment allez-vous n’importe où normalement, détendez-vous, apprenez simplement à connaître quelqu’un que vous venez de rencontrer, pour que vous ne puissiez pas – peut ou pas – vous entendre du tout? Cette partie de la datation est difficile. Maintenant, je ne dis pas que les options ne sont pas là. Je ne dis pas ça. Mais en ce qui concerne, comme, la nuance de la datation, ce n’est tout simplement pas la même chose. Je vais juste continuer à essayer de travailler sur moi-même et de construire cet empire.

Cela dit, la personne que Michael B.Jordan choisira à ce jour sera une femme chanceuse! Félicitations à l’acteur pour son titre Sexiest Man Alive!

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.