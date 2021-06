Cyberpunk 2077 est désormais jouable sur PS4 – mais à quel prix ?

Cyberpunk 2077 est en attendant réapparu sur le PlayStation Store. La raison: projet de CD a après le de nombreux problèmes avec la version de dernière génération du jeu avec quelques Mises à jour et correctifs réapprovisionné, ce qui rend le titre sur PS4 et Xbox One désormais beaucoup plus jouable que la sortie cahoteuse de décembre 2020.

Pour cela, cependant, des compromis évidents ont dû être faits, qui affectent actuellement principalement l’atmosphère de la ville de nuit futuriste.

Cyberpunk 2077 : le patch 1.23 aide, mais comment ?

Afin d’assurer les performances et la stabilité de la version PS4 de « Cyberpunk 2077 », CD Projekt RED a dû se réajuster et effectuer quelques ajustements. Pendant ce temps est Patch 1.23 est apparu qui est particulièrement axé sur la Jouabilité de Quêtes ainsi que d’autres Améliorations du gameplay et des performances concentré – et cela a vraiment un impact. Mais l’effet secondaire est le même clairement visible.

Dans une vidéo qui compare les performances de la PS4, de la PS4 Pro et de la PS5, il devient assez évident quel prix le RPG doit payer pour une fréquence d’images plus stable.

Night City devient une ville fantôme

Qu’est-ce qui va changer avec le patch ? Qui sait combien de vie sous forme de PNJ et véhicule Tourné dans Night City avant que la mise à jour ne soit maintenant échangée contre le solide 30FPS un petit terrain vague trouve. La ville par ailleurs animée et turbulente, qui contribue énormément à l’ambiance du jeu, est récemment comme balayé à vide. Il n’est pas surprenant, après tout, que des choses comme la densité des PNJ consomment une quantité incroyable de performances, alors ici, on se tourne d’abord et avant tout en faveur des performances.

CD Projekt est devenu plus créatif avec des bugs qui se sont transformés en œufs de Pâques. Ici : une référence Harry Potter. © 45secondes.fr

CD Projekt travaille toujours sur « Cyberpunk 2077 » et essaie d’améliorer la jouabilité sur toutes les plateformes. Avec une future mise à jour, certains résidents et voitures pourraient retrouver leur chemin dans le jeu pour rendre Night City un peu plus vivant et la perspective à la première personne plus immersive.

Night City le nouveau Novigrad : Après tout, c’était Le sorceleur 3 révisé avec quelques mises à jour après la sortie et donc après les premiers correctifs, Novigrad ressemblait également à une ville fantôme. Cela a ensuite été optimisé et les rues ont été remplies pièce par pièce.

Néanmoins, le développeur CD Projekt RED en a un avec la nouvelle liste dans le PS Store Noter a publié que « Cyberpunk 2077 » devrait au mieux être joué sur la PlayStation 5 ou la PS4 Pro plus puissante. En magasin, le jeu s’appelle donc PS4 Pro optimisé exclu.